L'IA générative s'appuie sur de puissants GPU pour un traitement en parallèle efficace. La solution Cloudflare Workers AI permet aux utilisateurs de déployer des modèles d'apprentissage automatique sur des GPU serverless au sein du réseau mondial de Cloudflare. À l'heure où les IA start-ups qui entraînent des modèles IA connaissent des pénuries de capacité de calcul auprès de leurs fournisseurs de cloud, Cloudflare introduit de la flexibilité en utilisant son service R2 comme solution de stockage d'objets pour les données d'apprentissage. Cette approche permet aux clients de choisir le fournisseur de cloud GPU qui leur convient le mieux, en fonction de leur capacité, de leur coût et de leurs performances, sans frais de transfert de données.