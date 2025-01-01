S’inscrire

Partenariats dans l'intelligence artificielle

Les entreprises révolutionnaires de développement d'IA générative s'appuient sur Cloudflare

Cloudflare R2 Storage, la solution de stockage d'objets distribué qui élimine les frais de trafic sortant, fournit une infrastructure essentielle aux plus grandes entreprises de développement d'intelligence artificielle (IA) générative. Ces partenariats aident les entreprises spécialisées dans l'infrastructure pour IA à éviter l'enfermement propriétaire, mais aussi à rendre l'apprentissage des modèles d'IA générative plus accessible et abordable.

Vue d'ensemble

L'IA générative s'appuie sur de puissants GPU pour un traitement en parallèle efficace. La solution Cloudflare Workers AI permet aux utilisateurs de déployer des modèles d'apprentissage automatique sur des GPU serverless au sein du réseau mondial de Cloudflare. À l'heure où les IA start-ups qui entraînent des modèles IA connaissent des pénuries de capacité de calcul auprès de leurs fournisseurs de cloud, Cloudflare introduit de la flexibilité en utilisant son service R2 comme solution de stockage d'objets pour les données d'apprentissage. Cette approche permet aux clients de choisir le fournisseur de cloud GPU qui leur convient le mieux, en fonction de leur capacité, de leur coût et de leurs performances, sans frais de transfert de données.

Nos partenaires

Cloudflare s'associe à des entreprises de premier plan dans l'écosystème de l'IA générative et de l'apprentissage automatique (Machine Learning), notamment celles qui proposent des modèles fondamentaux populaires, afin d'intégrer sa solution de stockage d'objets R2 pour les ensembles de données utilisés dans l'apprentissage, Vectorize pour les incorporations vectorielles et AI Gateway pour la mise en cache, le contrôle du volume des requêtes et les analyses. Ces partenariats permettent de faire en sorte que les clients disposent de toutes les cartes pour développer facilement et déployer des applications IA à l'aide des outils de leur choix, de la manière la plus simple et la plus efficace sur le plan des coûts.

Nos clients

Les entreprises de développement d'IA telles que Character.ai, Leonardo.ai, Lexica.art et SiteGPT.ai se fient à Cloudflare pour accéder aux outils nécessaires à la mise en œuvre en temps réel d'inférences, d'images, de conversations et bien davantage, avec des utilisateurs présents dans le monde entier.

N'hésitez pas à nous contacter si nos intégrations de partenaires vous intéressent.

Nous contacter

DÉMARRAGE

SOLUTIONS

SUPPORT

CONFORMITÉ

INTÉRÊT PUBLIC

ENTREPRISE

© 2025 Cloudflare, Inc.Politique de confidentialitéConditions d’utilisationSignaler des problèmes de sécuritéFiabilité et sécuritéMarque commerciale