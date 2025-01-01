Me interesa

R2 Storage, la solución de almacenamiento de objetos distribuidos de Cloudflare que elimina los costes de salida, proporciona la infraestructura esencial a las principales empresas de inteligencia artificial (IA) generativa. Estas asociaciones ayudan a las empresas de infraestructura de IA a evitar la dependencia de proveedores y ofrecen modelos de IA generativa de entrenamiento accesibles y económicos.

La IA generativa necesita GPU potentes para un procesamiento en paralelo eficaz. Workers AI de Cloudflare permite a los usuarios implementar modelos de aprendizaje automático en GPU sin servidor en la red global de Cloudflare. Las startups de la IA generativa que entrenan modelos de IA se encuentran con la dificultad de que los proveedores de nube no disponen de los recursos informáticos suficientes. Para resolver este problema, Cloudflare mejora la flexibilidad con la utilización de R2 como almacenamiento de objetos para datos de entrenamiento. Esto permite a los clientes elegir el mejor proveedor de nube de GPU en función de la capacidad, el coste y el rendimiento, sin tarifas por la transferencia de datos.

Cloudflare se ha asociado con las principales empresas del ecosistema de la IA generativa y del aprendizaje automático. Incluyen, entre otras, aquellas que ofrecen los modelos básicos más conocidos. Estos modelos se integran con el almacenamiento de objetos R2 para los conjuntos de datos utilizados en el entrenamiento, con Vectorize para la incrustación de vectores y con AI Gateway para el almacenamiento en caché, la limitación de velocidad y el análisis. Estas asociaciones garantizan que los clientes puedan desarrollar e implementar aplicaciones de IA con las herramientas que elijan de la manera más sencilla y eficaz.

Empresas de IA como Character.ai, Leonardo.ai, Lexica.art y SiteGPT.ai confían en Cloudflare para tener las herramientas necesarias para ofrecer inferencia, imágenes y conversaciones en tiempo real a usuarios de todo el mundo.

