La IA generativa necesita GPU potentes para un procesamiento en paralelo eficaz. Workers AI de Cloudflare permite a los usuarios implementar modelos de aprendizaje automático en GPU sin servidor en la red global de Cloudflare. Las startups de la IA generativa que entrenan modelos de IA se encuentran con la dificultad de que los proveedores de nube no disponen de los recursos informáticos suficientes. Para resolver este problema, Cloudflare mejora la flexibilidad con la utilización de R2 como almacenamiento de objetos para datos de entrenamiento. Esto permite a los clientes elegir el mejor proveedor de nube de GPU en función de la capacidad, el coste y el rendimiento, sin tarifas por la transferencia de datos.