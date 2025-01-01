Cloudflare se asocia con seis empresas de soluciones de observabilidad que están profundamente integradas en el ecosistema de Cloudflare Workers. Estas asociaciones proporcionarán un valor inmediato en la creación de fuerza operativa para mantener y ofrecer rapidez, seguridad y protección a tu próxima generación de aplicaciones en producción.
Los desarrolladores no son la única parte de una organización que necesita observar todos los aspectos de sus aplicaciones en producción. Conforme las organizaciones crecen y aumenta la sofisticación de sus sistemas de supervisión y seguridad de la infraestructura, suelen implementar plataformas de observabilidad, que proporcionan una visibilidad general de toda la infraestructura y la capacidad de alertar sobre anomalías, no solo de las aplicaciones individuales, los dispositivos, el hardware o la red. Para lograr ese objetivo, las plataformas de observabilidad deben asimilar la mayor cantidad de datos posible.
A los desarrolladores les encanta escribir código en Cloudflare Workers. La velocidad, la escalabilidad y las herramientas para desarrolladores se alinean para crear experiencias inmejorables. Nuestros anuncios de asociaciones con proveedores de observabilidad de hoy amplían esa experiencia desde el desarrollo hasta las operaciones. La obtención de información contextual en tiempo real sobre lo que está haciendo el código, su rendimiento y los errores que está generando es la base para el lanzamiento de la próxima generación de aplicaciones transformadoras. Nuestra plataforma sin servidor se encarga de llevar tu código a menos de 100 m/s del 99 % de la población conectada a Internet del mundo, y nuestros socios de soluciones de observabilidad se aseguran de que ese código haga exactamente aquello para lo que ha sido diseñado.
[Solo en inglés] Descubre cómo las asociaciones de Cloudflare con seis empresas de soluciones de observabilidad integradas en el ecosistema de Workers proporcionarán un valor inmediato en la creación de fuerza operativa para mantener y ofrecer rapidez, seguridad y protección a tu próxima generación de aplicaciones en producción.