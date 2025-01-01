프로덕션 단계에 있는 애플리케이션의 모든 면을 조직에서 개발자 혼자 관찰해야 하는 것은 아닙니다. 조직이 성장하고 인프라 모니터링과 보안 시스템이 더욱 정교해짐에 따라, 일반적으로 조직에서는 관찰 가능성 플랫폼을 구현합니다. 이 플랫폼은 단순히 개별 애플리케이션, 장비, 하드웨어 또는 네트워크만이 아니라, 전체 인프라에 대한 전반적인 가시성을 제공하고 이상이 있으면 알려주는 기능을 제공합니다. 이러한 목표를 달성하려면 관찰 가능성 플랫폼에서는 데이터를 최대한 많이 수집해야 합니다.

개발자들은 Cloudflare Workers에서 코드를 작성하기를 좋아합니다. 속도, 규모, 개발자 도구가 모두 함께 즐거운 경험을 선사합니다. 오늘 발표하는 Cloudflare의 관찰 가능성 파트너는 개발 과정에서 운영 과정까지 이러한 경험을 넓혀줍니다. 코드가 수행하는 작업��에 대해 컨텍스트에 기반한 실시간 인사이트를 얻고, 이러한 코드의 성과와 생성되는 오류를 파악하는 것은 차세대 혁신적인 앱을 출시하는 데 핵심적입니다. Cloudflare의 서버리스 플랫폼은 전 세계 인터넷 연결 인구의 99%로부터 100ms 이내에 코드를 전송하도록 관리하며, 관찰 가능성 파트너는 코드가 설계된 목적대로 정확히 수행되도록 해줍니다.