Os desenvolvedores não são a única parte de uma organização que precisa observar todos os aspectos de seus aplicativos em produção. À medida que as organizações crescem e a sofisticação do seu monitoramento de infraestrutura e sistemas de segurança aumenta, é comum que implementem plataformas de observabilidade que fornecem uma ampla visibilidade de toda a sua infraestrutura e a capacidade de emitir alertas de anomalias — não apenas de aplicativos, dispositivos, hardware e redes individuais. Para cumprir esse objetivo, as plataformas de observabilidade precisam ingerir o máximo de dados possível.

Os desenvolvedores adoram escrever código no Cloudflare Workers. A rapidez, o tamanho e o conjunto de ferramentas de desenvolvedores se combinam de forma a produzir uma experiência encantadora. Os comunicados do nosso parceiro de observabilidade hoje ampliam essa experiência do desenvolvimento de modo a incluir as operações. Obter informações contextuais em tempo real de tudo o que seu código está fazendo, como está funcionando e quaisquer erros que esteja gerando é um fator essencial do envio de aplicativos transformadores de última geração. Nossa plataforma sem servidor se responsabiliza por levar seu código até uma distância de 100 ms de 99% da população conectada à internet e nossos parceiros de observabilidade garantem que esse código faça exatamente o que foi projetado para fazer.