A Cloudflare está criando parcerias com seis empresas focadas em observabilidade que estão profundamente integradas ao ecossistema do Cloudflare Workers. Essas parcerias irão agregar um valor imediato criando um reforço operacional para manter sua próxima geração de aplicativos e torná-los mais rápidos, mais seguros e invioláveis em termos de produção.
Os desenvolvedores não são a única parte de uma organização que precisa observar todos os aspectos de seus aplicativos em produção. À medida que as organizações crescem e a sofisticação do seu monitoramento de infraestrutura e sistemas de segurança aumenta, é comum que implementem plataformas de observabilidade que fornecem uma ampla visibilidade de toda a sua infraestrutura e a capacidade de emitir alertas de anomalias — não apenas de aplicativos, dispositivos, hardware e redes individuais. Para cumprir esse objetivo, as plataformas de observabilidade precisam ingerir o máximo de dados possível.
Os desenvolvedores adoram escrever código no Cloudflare Workers. A rapidez, o tamanho e o conjunto de ferramentas de desenvolvedores se combinam de forma a produzir uma experiência encantadora. Os comunicados do nosso parceiro de observabilidade hoje ampliam essa experiência do desenvolvimento de modo a incluir as operações. Obter informações contextuais em tempo real de tudo o que seu código está fazendo, como está funcionando e quaisquer erros que esteja gerando é um fator essencial do envio de aplicativos transformadores de última geração. Nossa plataforma sem servidor se responsabiliza por levar seu código até uma distância de 100 ms de 99% da população conectada à internet e nossos parceiros de observabilidade garantem que esse código faça exatamente o que foi projetado para fazer.
