O Cloudflare R2 Storage, o armazenamento de objetos distribuído que elimina custos de saída, fornece infraestrutura essencial para empresas líderes em inteligência artificial (IA) generativa. Essas parcerias ajudam as empresas de infraestrutura de IA a evitar a dependência de fornecedores e a tornar os modelos de IA generativa de treinamento acessíveis e mais em conta.

Visão geral

A IA generativa depende de GPUs poderosas para processamento paralelo eficiente. O Cloudflare Workers AI permite que os usuários implantem modelos de aprendizado de máquina em GPUs sem servidor na rede global da Cloudflare. À medida que as start ups de IA generativa, que treinam modelos de IA, enfrentam escassez de capacidade computacional de provedores de nuvem, a Cloudflare introduz flexibilidade ao usar o R2 como um armazenamento de objetos para dados de treinamento. Isso permite que os clientes escolham o melhor provedor de nuvem de GPU com base na capacidade, custo e desempenho, sem taxas de transferência de dados.

Nossos parceiros

A Cloudflare tem parceria com empresas líderes no ecossistema de IA generativa e ML, incluindo aquelas que oferecem modelos básicos populares, integração com armazenamento de objetos R2 para conjuntos de dados usados em treinamento, Vectorize para incorporação de vetores e AI Gateway para armazenamento em cache, limitação de taxa e analytics. Essas parcerias garantem que os clientes tenham a capacidade de criar e implantar facilmente aplicativos de IA usando as ferramentas de sua escolha da maneira mais simples e econômica.

Nossos clientes

Empresas de IA como Character.ai, Leonardo.ai, Lexica.art e SiteGPT.ai contam com a Cloudflare para fornecer as ferramentas necessárias para apresentar inferências, imagens, conversas em tempo real e muito mais para usuários em todo o mundo.

