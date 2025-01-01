A IA generativa depende de GPUs poderosas para processamento paralelo eficiente. O Cloudflare Workers AI permite que os usuários implantem modelos de aprendizado de máquina em GPUs sem servidor na rede global da Cloudflare. À medida que as start ups de IA generativa, que treinam modelos de IA, enfrentam escassez de capacidade computacional de provedores de nuvem, a Cloudflare introduz flexibilidade ao usar o R2 como um armazenamento de objetos para dados de treinamento. Isso permite que os clientes escolham o melhor provedor de nuvem de GPU com base na capacidade, custo e desempenho, sem taxas de transferência de dados.