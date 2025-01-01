開發人員並非是組織中唯一必須在生產環境中觀察所有應用程式面向的人員。隨著組織不斷發展，以及其基礎結構監控和安全性系統的複雜度成長，他們通常會實作為整個基礎結構提供整體可見度以及異常警示能力的可觀察性平台，而不只是針對個別的應用程式、設備、硬體或網路。為了達成該目標，可觀察性平台必須盡可能內嵌更多資料。

開發人員很喜歡利用 Cloudflare Workers 編寫程式碼。將速度、規模及開發人員工具全部結合，創造出令人愉悅的體驗。今日，我們的可觀察性合作夥伴公告將該體驗從開發面延伸到了操作面。在推出新一代變革性應用程式的過程中，核心概念就是針對程式碼行為、執行方式及其產生的任何錯誤，取得即時並與內容相關的深入解析。我們的無伺服器平台負責在 100 毫秒內將您的程式碼傳輸給全球 99% 的網際網路連線使用者，而可觀察性合作夥伴則會確保該程式碼在執行時與設計目的一致。