実稼働環境のアプリケーションのすべての側面を観察する必要があるのは、開発部門だけではありません。企業が成長して、インフラストラクチャの監視やセキュリティシステムが高度化してくると、可観測性プラットフォームを実装するのが一般的です。このプラットフォームは、各々のアプリケーションや機器、ハードウェア、ネットワークについてだけでなく、インフラ全体を総合的に表示する可視性と異常警告機能を提供するものですが、その目的を果たすにはできる限り多くのデータを取り込まなければなりません。

開発者はCloudflare Workersでコードを書くことを好みます。スピードとスケール、開発者ツール機能が揃っていて、快適な使用体験を実現しているからです。当社が本日発表する可観測性パートナーシップによって、その体験が開発から運用まで広がります。コードの機能とパフォーマンス、発生するエラーについてコンテキストに基づいたリアルタイムの知見を得ることは、次世代の変革的アプリを世に出す上で核となります。当社のサーバーレスプラットフォームを使えば、世界のインターネット人口の99%から100ミリ秒以内でコードを実行でき、当社の可観測性パートナーがコードの設計目的がきちんと果たされるよう保証します。