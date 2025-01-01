アプリケーションの開発と保守にはいろいろな人の協力が必要です。Cloudflare Workersは、最も開発者に優しいコンピューティングプラットフォームです。当社は、数社との提携によって開発者が望むさまざまなコンポーネントに接続することにより、Workersの機能を拡張しています。Cloudflare Workersは現在、分散型でグローバルなトランザクションユースケースをWorkersからの直接API呼び出しでネイテ�ィブに構築することができるようになっています。
各アプリケーションは2つの部分から成ります。コードとステートです。
ステートは、大規模な分散型システムでは扱いにくい場合もあります。アプリケーションが200以上のデータセンターで同時実行される時は、パフォーマンス、可用性、スケールを上げるためにデータを分散することと、全データセンターでいつでも同じデータを表示するよう保証することの間に、どうしてもトレードオフが生じます。
当社の目標は、エッジでのステートをシームレスにすることです。複雑なデータセットのクエリーやリレーショナルSoR（System of Record）との通信といったユースケースです。当社は、Workerから既存問い合わせ言語へ伝達するためのユースケースは常にあると認識しています。
当社は、開発者がWorkersで自信を持って構築できるように以下のパートナーシップを発表します。分散データベースを提供する2社、MacrometaとFaunaとのパートナーシップに�よって、開発者はWorkersで新しいアプリケーションを構築する際にエッジファーストのデータベースを選びやすくなります。
Cloudflareは、Macrometaとグローバルデータのためのパートナーシップを組むことを発表でき、嬉しく思います。Macrometaは、開発者がCloudflare Workersを使って豊かで地理的に分散したステートフルアプリケーションをエッジで構築するための、ステートフルなプラットフォームを提供します。
当社が最新アプリケーション用のData API、Faunaとトランザクションワークロードのパートナーシップを組むことを発表でき、嬉しく思います。CloudflareとFaunaが協力し、動的に拡張できて強一貫性を維持するステートフルなアプリケーションを開発者が構築できるようにします。
CloudflareとMacrometa、Faunaとのパートナーシップが、Edgeでの複雑なデータ駆動型ユースケースのサポートにどのように役立っているかを知ってください。