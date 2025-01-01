各アプリケーションは2つの部分から成ります。コードとステートです。

ステートは、大規模な分散型システムでは扱いにくい場合もあります。アプリケーションが200以上のデータセンターで同時実行される時は、パフォーマンス、可用性、スケールを上げるためにデータを分散することと、全データセンターでいつでも同じデータを表示するよう保証することの間に、どうしてもトレードオフが生じます。

当社の目標は、エッジでのステートをシームレスにすることです。複雑なデータセットのクエリーやリレーショナルSoR（System of Record）との通信といったユースケースです。当社は、Workerから既存問い合わせ言語へ伝達するためのユースケースは常にあると認識しています。

当社は、開発者がWorkersで自信を持って構築できるように以下のパートナーシップを発表します。分散データベースを提供する2社、MacrometaとFaunaとのパートナーシップに�よって、開発者はWorkersで新しいアプリケーションを構築する際にエッジファーストのデータベースを選びやすくなります。