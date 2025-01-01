每个应用都有两个部分：代码和状态。

在大规模分布式系统中，状态并非总是最容易处理的。应用同时在 200 多个数据中心运行时，在分布数据以获得更高性能、可用性、规模和保证所有数据中心在特定时间点看到相同的数据之间，存在内在的权衡。

我们的目标是使边缘的状态变得无缝。用例有查询复杂的数据集，或与关系式系统记录通信。我们认识到总会有一些用例涉及从 Worker 到现有查询语言的通信。

我们正在推出如下合作伙伴关系，以便开发人员能够充满信心地使用 Workers 构建应用。我们与两家分布式数据公司 —— Macrometa 和 Fauna 建立了合作伙伴关系，以帮助开发人员在 Workers 上构建新应用时选择一个边缘优先的数据库。