开发和维护应用需要整个团队的力量。Cloudflare Workers 是对开发人员最友好的计算平台。我们正在扩展平台能力，通过与数家公司合作，连接到开发人员所希望使用的各种组件。Cloudflare Workers 现可通过原生从 Workers 直接调用 API 来构建分布式、全球性、事务性的用例。
每个应用都有两个部分：代码和状态。
在大规模分布式系统中，状态并非总是最容易处理的。应用同时在 200 多个数据中心运行时，在分布数据以获得更高性能、可用性、规模和保证所有数据中心在特定时间点看到相同的数据之间，存在内在的权衡。
我们的目标是使边缘的状态变得无缝。用例有查询复杂的数据集，或与关系式系统记录通信。我们认识到总会有一些用例涉及从 Worker 到现有查询语言的通信。
我们正在推出如下合作伙伴关系，以便开发人员能够充满信心地使用 Workers 构建应用。我们与两家分布式数据公司 —— Macrometa 和 Fauna 建立了合作伙伴关系，以帮助开发人员在 Workers 上构建新应用时选择一个边缘优先的数据库。
Cloudflare 欣然宣布与 Macrometa 在全球数据领域建立合作伙伴关系。Macrometa 为开发者提供一个有状态平台，使用 Cloudflare Workers 构建功能丰富、地理分布式、有状态的边缘应用程序。
我们也欣然宣布与现代应用程序的数据 API —— Fauna 在事务性工作负载方面建立合作伙伴关系。Cloudflare 与 Fauna 携手合作，帮助开发人员构建可动态扩展并维持强一致性的有状态应用。