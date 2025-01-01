开发人员平台合作伙伴关系 Cloudflare 正与合作伙伴携手，提供网络、存储和计算能力，更快、更安全地交付应用

将应用部署到云需要强壮的网络、充裕的存储和计算能力。但这只涵盖了架构，并没有包括构建、部署和支持应用需要的所有其他工具和服务。为了在部署应用时简化配置和互操作性，Cloudflare 隆重推出开发人员平台合作伙伴关系：与数据库连接、认证和基础设施管理等领域的关键合作伙伴协作。