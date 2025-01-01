开发人员平台合作伙伴关系

将应用部署到云需要强壮的网络、充裕的存储和计算能力。但这只涵盖了架构，并没有包括构建、部署和支持应用需要的所有其他工具和服务。为了在部署应用时简化配置和互操作性，Cloudflare 隆重推出开发人员平台合作伙伴关系：与数据库连接、认证和基础设施管理等领域的关键合作伙伴协作。
我们的边缘云产品和合作伙伴产品无缝融入现有产品，并通过��简单的开发和部署工作流提高开发人员的生产力。
开发和维护应用需要整个团队的力量。Cloudflare Workers 是对开发人员最友好的计算平台。我们正在扩展平台能力，通过与数家公司合作，连接到开发人员所希望使用的各种组件。Cloudflare Workers 现可通过原生从 Workers 直接调用 API 来构建分布式、全球性、事务性的用例。
Cloudflare 正在与 6 家专注于观察性的公司合作，这些公司已深度融入 Cloudflare Workers 生态系统。这些合作伙伴关系将为打造运营实力提供直接价值，以维护您的下一代应用，使其在生产中快速、安全且毫无破绽。
了解 Cloudflare 广泛的开发者平台生态系统，以及我们的合作伙伴集成如何为开发者提供从各种工具中选择的自由度和灵活性。
了解 Cloudflare 为什么与 CMS 提供商（例如 Sanity、Strapi、Contentful 和 WordPress）合作，以允许开发者基于内容变化自动构建静态站点，以及 Deploy Hooks 如何让客户更有策略地判断何时应该进行这些构建。
了解 Cloudflare 和 StackBlitz 的合作关系如何帮助使 Wrangler 更接近开发人员——直接在浏览器中使用，无需任何依赖。
了解为什么 Cloudflare 与 Sentry、Honeycomb 和 Stytch 的合作关系提供一个与流行的第三方可观察性、监控和身份验证提供商合作的机会，以提供他们自己的 Pages Plugins。