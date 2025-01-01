開発者プラットフォームパートナーシップ

アプリケーションをクラウド環境で展開するには、堅牢なネットワーク、十分なストレージ、コンピューティング能力が必要です。しかし、それはアーキテクチャについてのみの話で、アプリケーションの構築、展開、サポートに必要な他のツールやサービスは含まれていません。アプリケーションを展開する際の設定と相互運用性を簡素化するため、Cloudflareは開発者プラットフォームパートナーシップを開始します。データベース接続、認証、インフラストラクチャ管理といった分野の主要プレイヤーとの協力関係です。
当社のエッジクラウド製品とパートナー製品は、既存スタックにシームレスに適合し、シンプルな開発・展開のワークフローによって開発効率を改善します。
アプリケーションの開発と保守にはいろいろな人の協力が必要です。Cloudflare Workersは、最も開発者に優しいコンピューティングプラットフォームです。当社は、数社との提携によって開発者が望むさまざまなコンポーネントに接続することにより、Workersの機能を拡張しています。Cloudflare Workersは現在、分散型でグローバルなトランザクションユースケースをWorkersからの直接API呼び出しでネイティブに構築することができるようになっています。
Cloudflareは、Cloudflare Workersのエコシステムに密接に統合され、可観測性を重点的に提供する企��業6社とパートナーシップを組みます。これらのパートナーシップは、お客様の次世代アプリケーションを高速かつ安全にし、本番環境で完璧に動作するよう保守していくための運用力を培う上で、即効性があります。
Cloudflareの広範な開発者プラットフォームエコシステムと、パートナーとの統合によって開発者がさまざまなツールの中から自由かつ柔軟に選択できるようになる仕組みを学びましょう。
CloudflareがSanity、Strapi、Contentful、WordPressといったCMSプロバイダーと組んで、開発者がコンテンツの変更に基づいて静的サイトを自動ビルドできるようにした理由と、Deploy Hooksでお客様がより戦略的にビルド実行時期を設定できるようになる仕組みを知ってください。
CloudflareとStackBlitzのパートナーシップが、Wrangler利用体験を開発者に近づけ、依存関係不要でブラウザへ直接届けるのにどう役立つかを知ってください。
なぜCloudflareとSentry、Honeycomb、Stytchとのパートナーシップが、可観測性、監視、認証の人気サードパーティプロバイダーと協力して独自のPages Pluginsを提供する機会になるのかを知ってください。