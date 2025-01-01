開発者プラットフォームパートナーシップ Cloudflareはパートナー企業と協力して、アプリケーションをより速く、より安全に配信するためのネットワーク、ストレージ、計算能力を提供します。

アプリケーションをクラウド環境で展開するには、堅牢なネットワーク、十分なストレージ、コンピューティング能力が必要です。しかし、それはアーキテクチャについてのみの話で、アプリケーションの構築、展開、サポートに必要な他のツールやサービスは含まれていません。アプリケーションを展開する際の設定と相互運用性を簡素化するため、Cloudflareは開発者プラットフォームパートナーシップを開始します。データベース接続、認証、インフラストラクチャ管理といった分野の主要プレイヤーとの協力関係です。