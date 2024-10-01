許多分析廠商會收集訪客和網站資料，作為提供 Web 分析的回報。他們採用以廣告收入驅動的業務模式，追蹤您網站上的訪客行為並建立買家資料，以向您的訪客定向投放廣告。這不是 Cloudflare 的業務模式。
Cloudflare 的使命是協助打造更安全的網際網路環境，其中一項核心原則便是以資料隱私權為本開發技術。使用 Cloudflare 服務，您不必犧牲訪客的隱私權，即可獲得重要且準確的網站使用資料。
Cloudflare Web Analytics 不會使用任何用戶端狀態 (如 Cookie 或 localStorage) 來收集使用資料。我們也不會出於顯示分析結果的目的而透過 IP 位址、使用者代理字串或任何其他資料來「精確識別」個人。
我們的分析是非侵入性的，並尊重訪客的隱私權。
作為網站所有者，您會關注網站上表現最好的頁面、網站瀏覽量，以及網站的最高引薦來源。
我們的 Web 分析提供您所關注的資料。不到一分鐘，您就能從儀表板獲取有關網站使用情況的重要統計資料。
Cloudflare 可以透過兩種方式為您的網站收集分析資料：使用 JavaScript 指標從客戶端瀏覽器收集，或在 Cloudflare 邊緣伺服器上收集。選擇最適合自己需求的方式。
將一行 JavaScript 程式碼複製並在您的網站貼上，開始直接從用戶端瀏覽器收集資料。
該輕量型程式碼不會減慢您的網站速度。更妙的是，您能以訪客的視角查看網站的效能。
不僅獲得有關網站使用的統��計資料，還從世界各地訪客的角度衡量網站的速度。
只需對您的 DNS 設置進行簡單的更改，幾分鐘內就能將您的網站代理到 Cloudflare 背後，並立即開始收集統計資料。
憑藉 Cloudflare 位於網路邊緣的有利位置，我們能夠從伺服器記錄直接提供準確的分析。
您無需向網站新增任何程式碼，也不必讓用戶端瀏覽器下載任何東西。
此外，無論選擇哪一個方案，您都能透過內容快取和非計量 DDoS 緩解免費獲得更快、更安全的網站。