許多分析廠商會收集訪客和網站資料，作為提供 Web 分析的回報。他們採用以廣告收入驅動的業務模式，追蹤您網站上的訪客行為並建立買家資料，以向您的訪客定向投放廣告。這不是 Cloudflare 的業務模式。

Cloudflare 的使命是協助打造更安全的網際網路環境，其中一項核心原則便是以資料隱私權為本開發技術。使用 Cloudflare 服務，您不必犧牲訪客的隱私權，即可獲得重要且準確的網站使用資料。

Cloudflare Web Analytics 不會使用任何用戶端狀態 (如 Cookie 或 localStorage) 來收集使用資料。我們也不會出於顯示分析結果的目的而透過 IP 位址、使用者代理字串或任何其他資料來「精確識別」個人。

我們的分析是非侵入性的，並尊重訪客的隱私權。