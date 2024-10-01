免費網站分析

免費提供隱私權至上、精準到位、不可或缺的 Web 分析

網站的蓬勃發展離不開分析。但許多現有的解決方案要求您在成本和訪客隱私權之間進行取捨。

Cloudflare 以協助打造更安全的網際網路環境為使命，其中之一便是在不損害使用者隱私權的前提下向各個網站所有者提供不可或缺的 Web 分析。這是一項免費服務。

Enterprise 方案包括分析以及更多功能！安排示範！

隱私權優先

Security lock spot

許多分析廠商會收集訪客和網站資料，作為提供 Web 分析的回報。他們採用以廣告收入驅動的業務模式，追蹤您網站上的訪客行為並建立買家資料，以向您的訪客定向投放廣告。這不是 Cloudflare 的業務模式。

Cloudflare 的使命是協助打造更安全的網際網路環境，其中一項核心原則便是以資料隱私權為本開發技術。使用 Cloudflare 服務，您不必犧牲訪客的隱私權，即可獲得重要且準確的網站使用資料。

Cloudflare Web Analytics 不會使用任何用戶端狀態 (如 Cookie 或 localStorage) 來收集使用資料。我們也不會出於顯示分析結果的目的而透過 IP 位址、使用者代理字串或任何其他資料來「精確識別」個人。

我們的分析是非侵入性的，並尊重訪客的隱私權。

Security lock spot

您關心的資料，觸手可及

作為網站所有者，您會關注網站上表現最好的頁面、網站瀏覽量，以及網站的最高引薦來源。

我們的 Web 分析提供您所關注的資料。不到一分鐘，您就能從儀表板獲取有關網站使用情況的重要統計資料。

  • 查看排名靠前的主機名稱、URL、國家/地區和其他關鍵指標 (例如狀態代碼)
  • 鍵篩選各種指標，查看對您最重要的資料
  • 鍵深入相關時間範圍，調查流量激增

如何註冊

Analytics real time monitoring spot illustration

Cloudflare 可以透過兩種方式為您的網站收集分析資料：使用 JavaScript 指標從客戶端瀏覽器收集，或在 Cloudflare 邊緣伺服器上收集。選擇最適合自己需求的方式。

Analytics real time monitoring spot illustration

安裝我們的輕量型 JavaScript 指標

  • 將一行 JavaScript 程式碼複製並在您的網站貼上，開始直接從用戶端瀏覽器收集資料。

  • 該輕量型程式碼不會減慢您的網站速度。更妙的是，您能以訪客的視角查看網站的效能。

  • 不僅獲得有關網站使用的統計資料，還從世界各地訪客的角度衡量網站的速度。

在 Cloudflare 後方代理您的網站

  • 只需對您的 DNS 設置進行簡單的更改，幾分鐘內就能將您的網站代理到 Cloudflare 背後，並立即開始收集統計資料。

  • 憑藉 Cloudflare 位於網路邊緣的有利位置，我們能夠從伺服器記錄直接提供準確的分析。

  • 您無需向網站新增任何程式碼，也不必讓用戶端瀏覽器下載任何東西。

  • 此外，無論選擇哪一個方案，您都能透過內容快取和非計量 DDoS 緩解免費獲得更快、更安全的網站。

深受數百萬網際網路資產的信賴

檢視案例研究
Logo doordash trusted by gray
Logo garmin trusted by gray
Logo 23andme trusted by gray
Logo lending tree trusted by gray
NCR logo
Thomson Reuters logo
Logo zendesk trusted by gray

入門

資源

解決方案

社群

支援

公司

© 2024 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標