Аналитика необходима для процветания вашего веб-сайта. Но многие существующие решения требуют от вас найти компромисс между расходами и конфиденциальностью ваших посетителей.
Наша миссия в Cloudflare — способствовать совершенствованию Интернета, и часть этой цели — предоставить необходимую веб-аналитику (web analytics) каждому, у кого есть веб-сайт, без ущерба для конфиденциальности пользователей. Бесплатно.
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Поставщики популярных систем аналитики собирают данные посетителей и сайтов для формирования статистики. Поскольку в их бизнес-модели доход поступает от рекламы, многие поставщики таких платформ отслеживают поведение посетителей на вашем сайте и создают профили покупателей, чтобы затем использовать их для таргетинга чужой рекламы. Cloudflare так не поступает.
Наша миссия — делать Интернет лучше, и потому мы строим все наши технологии на принципах конфиденциальности. С Cloudflare вам не нужно жертвовать конфиденциальностью посетителей, чтобы собирать важные и точные показатели использования веб-сайта.
Cloudflare Web Analytics не размещает никаких инструментов на стороне клиента: мы не используем файлы cookie и параметр localStorage для сбора статистики. И мы не персонализируем статистику по IP-адресу, строке User Agent или любым другим данным.
Наша аналитика неинвазивна и уважает право посетителей на конфиденциальность.
Будучи владельцем веб-сайта, вы наверняка хотите знать, какие страницы загружаются быстрее всего, сколько раз их просматривали, откуда приходит больше всего посетителей.
Всё это вам предоставит наша веб-аналитика. Основную статистику использования сайта можно получить на информационной панели меньше чем за минуту.
Cloudflare поддерживает два способа сбора статистики использования веб-сайта: через клиентские браузеры (с помощью маяков на основе JavaScript) или на периферийных серверах Cloudflare. Выберите вариант, который больше вам подходит.
Скопируйте и вставьте строку кода JavaScript на свой сайт, чтобы начать сбор показателей прямо из клиентского браузера.
Этот легкий код не замедляет работу вашего сайта. А еще лучше, просматривайте работу вашего веб-сайта так, как его видят посетители.
Измеряйте не только статистику использования вашего веб-сайта, но и скорость вашего веб-сайта с точки зрения посетителей со всего мира.
Проксируйте свой сайт за решениями Cloudflare всего за пару минут, внеся простые изменения в DNS-настройки, и сразу начинайте собирать значения показателей.
Cloudflare имеет отличную точку обзора на периферии сети, поэтому мы можем доставлять точную аналитику прямо из журналов наших серверов.
Вам не придется ни добавлять код в структуру веб-сайта, ни скачивать файлы в клиентском браузере.
Кроме того, вы сможете дополнительно повысить скорость и безопасность веб-сайта благодаря кэшированию контента и нейтрализации DDoS-атак без тарификации трафика. Эти возможности предоставляются без дополнительной платы в любом плане по вашему выбору.