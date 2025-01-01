Поставщики популярных систем аналитики собирают данные посетителей и сайтов для формирования статистики. Поскольку в их бизнес-модели доход поступает от рекламы, многие поставщики таких платформ отслеживают поведение посетителей на вашем сайте и создают профили покупателей, чтобы затем использовать их для таргетинга чужой рекламы. Cloudflare так не поступает.

Наша миссия — делать Интернет лучше, и потому мы строим все наши технологии на принципах конфиденциальности. С Cloudflare вам не нужно жертвовать конфиденциальностью посетителей, чтобы собирать важные и точные показатели использования веб-сайта.

Cloudflare Web Analytics не размещает никаких инструментов на стороне клиента: мы не используем файлы cookie и параметр localStorage для сбора статистики. И мы не персонализируем статистику по IP-адресу, строке User Agent или любым другим данным.

Наша аналитика неинвазивна и уважает право посетителей на конфиденциальность.