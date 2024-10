Os mais populares fornecedores de análises de dados coletam dados dos visitantes e do site em troca de análises de dados da web. Com modelos de negócios impulsionados pela receita de anúncios, muitos fornecedores de análises de dados rastreiam o comportamento dos visitantes no seu site e criam perfis de comprador para os quais redirecionar seus anúncios. Esse não é o modelo da Cloudflare.

Desenvolver tecnologias tendo em mente a privacidade de dados é um dos princípios essenciais da missão da Cloudflare de ajudar a construir uma internet melhor. Com a Cloudflare, você não precisa abrir mão da privacidade dos visitantes para obter métricas essenciais e precisas do uso do seu site.

O Web Analytics da Cloudflare não usa nenhum estado do lado do cliente, como cookies ou LocalStorage, para coletar métricas de uso. Tampouco tiramos “impressões digitais” das pessoas por meio do endereço IP, string do User Agent ou quaisquer outros dados com a finalidade de exibir análise de dados.

Nossa análise de dados não é invasiva e respeita a privacidade dos seus visitantes.