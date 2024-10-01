许多分析供应商会收集访问者和站点数据，作为提供 Web 分析的回报。他们采用以广告收入驱动的业务模式，跟踪您网站上的访问者行为并创建买家资料，以向您的访问者定向投放广告。这不是 Cloudflare 的业务模式。
Cloudflare 的使命是帮助建设更加美好的互联网，其中一项核心原则便是以隐私为本开发技术。使用 Cloudflare 服务，您不必牺牲访问者的隐私，即可获得重要且准确的网站使用数据。
Cloudflare Web Analytics 不会使用任何客户端状态（如 Cookie 或 localStorage）来收集使用数据。我们也不会出于显示分析结果的目的而通过 IP 地址�、用户代理字符串或任何其他数据来“精确识别”个人。
我们的分析是非侵入性的，并尊重访问者的隐私。
作为网站所有者，您会关注网站上表现最好的页面、网站访问量，以及网站的最高引荐来源。
我们的 Web 分析提供您所关注的数据。不到一分钟，您就能从仪表板获取有关网站使用情况的重要统计信息。
Cloudflare 可以通过两种方式为您的网站收集分析数据：使用 JavaScript 信标从客户端浏览器收集，或在 Cloudflare 边缘服务器上收集。选择最适合自己需求的方式。
将一行 JavaScript 代码复制到您的站点，即可开始直接从客户端浏览器收集数据。
该轻量级代码不会减慢您的网站速度。更妙的是，您能以访问者的视角查看网站的性能。
不仅获得有关网站使用的统计数据，还能从世界各地访问者的角度衡量网站的速度。
只需对您的 DNS 设置进行简单的更改，几分钟内就能将您的网站代理到 Cloudflare 背后，并立即开始收集统计数据。
凭借 Cloudflare 处于网络边缘的有利位置，我们能够从服务器日志直接提供准确的分析。
无需向网站添加任何代码，也不必让客户端浏览器下载任何东西。
此外，无论选择哪一个计划，您都能获得更快、更安全的内容高速缓存和无计量 DDoS 缓解，无额外费用。