许多分析供应商会收集访问者和站点数据，作为提供 Web 分析的回报。他们采用以广告收入驱动的业务模式，跟踪您网站上的访问者行为并创建买家资料，以向您的访问者定向投放广告。这不是 Cloudflare 的业务模式。

Cloudflare 的使命是帮助建设更加美好的互联网，其中一项核心原则便是以隐私为本开发技术。使用 Cloudflare 服务，您不必牺牲访问者的隐私，即可获得重要且准确的网站使用数据。

Cloudflare Web Analytics 不会使用任何客户端状态（如 Cookie 或 localStorage）来收集使用数据。我们也不会出于显示分析结果的目的而通过 IP 地址�、用户代理字符串或任何其他数据来“精确识别”个人。

我们的分析是非侵入性的，并尊重访问者的隐私。