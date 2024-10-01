免费网站分析

免费提供隐私至上、精准到位、不可或缺的 Web 分析

网站的蓬勃发展离不开分析。但许多现有的解决方案要求您在成本和访问者隐私之间进行取舍。

Cloudflare 以帮助建设更美好的互联网为使命，其中之一便是在不损害用户隐私的前提下向各个网站所有者提供不可或缺的 Web 分析。这是一项免费服务。

Enterprise 计划包含分析及其他丰富功能！欢迎预约演示！

隐私至上

Security lock spot

许多分析供应商会收集访问者和站点数据，作为提供 Web 分析的回报。他们采用以广告收入驱动的业务模式，跟踪您网站上的访问者行为并创建买家资料，以向您的访问者定向投放广告。这不是 Cloudflare 的业务模式。

Cloudflare 的使命是帮助建设更加美好的互联网，其中一项核心原则便是以隐私为本开发技术。使用 Cloudflare 服务，您不必牺牲访问者的隐私，即可获得重要且准确的网站使用数据。

Cloudflare Web Analytics 不会使用任何客户端状态（如 Cookie 或 localStorage）来收集使用数据。我们也不会出于显示分析结果的目的而通过 IP 地址、用户代理字符串或任何其他数据来“精确识别”个人。

我们的分析是非侵入性的，并尊重访问者的隐私。

Security lock spot

您关心的数据，触手可及

作为网站所有者，您会关注网站上表现最好的页面、网站访问量，以及网站的最高引荐来源。

我们的 Web 分析提供您所关注的数据。不到一分钟，您就能从仪表板获取有关网站使用情况的重要统计信息。

  • 查看排名靠前的主机名、URL、国家/地区和其他关键指标（例如状态码）
  • 键筛选各种指标，查看对您最重要的数据
  • 键深入相关时间范围，调查流量激增

如何注册

Analytics real time monitoring spot illustration

Cloudflare 可以通过两种方式为您的网站收集分析数据：使用 JavaScript 信标从客户端浏览器收集，或在 Cloudflare 边缘服务器上收集。选择最适合自己需求的方式。

Analytics real time monitoring spot illustration

安装我们的轻量级 JavaScript 信标

  • 将一行 JavaScript 代码复制到您的站点，即可开始直接从客户端浏览器收集数据。

  • 该轻量级代码不会减慢您的网站速度。更妙的是，您能以访问者的视角查看网站的性能。

  • 不仅获得有关网站使用的统计数据，还能从世界各地访问者的角度衡量网站的速度。

将您的网站代理到 Cloudflare 后方

  • 只需对您的 DNS 设置进行简单的更改，几分钟内就能将您的网站代理到 Cloudflare 背后，并立即开始收集统计数据。

  • 凭借 Cloudflare 处于网络边缘的有利位置，我们能够从服务器日志直接提供准确的分析。

  • 无需向网站添加任何代码，也不必让客户端浏览器下载任何东西。

  • 此外，无论选择哪一个计划，您都能获得更快、更安全的内容高速缓存和无计量 DDoS 缓解，无额外费用。

深受数百万互联网资产的信赖

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