I più popolari fornitori di analytics raccolgono dati sui visitatori e sui siti in cambio di analisi Web. Con modelli di business basati sui ricavi pubblicitari, molti fornitori tengono traccia del comportamento dei visitatori sul tuo sito Web e creano profili acquirente per il retargeting dei tuoi visitatori utilizzando annunci mirati. Questo non è il modello scelto da Cloudflare.

Sviluppare tecnologie tenendo conto della privacy dei dati è un principio fondamentale della missione di Cloudflare per contribuire a costruire un Internet migliore. Con Cloudflare, non devi sacrificare la privacy dei tuoi visitatori per ottenere metriche essenziali e accurate sull'utilizzo del tuo sito Web.

Cloudflare Web Analytics non utilizza alcuno stato lato client, come cookie o localStorage, per raccogliere le metriche di utilizzo. Inoltre, non "prendiamo le impronte digitali" delle persone tramite il loro indirizzo IP, stringhe user agent o altri dati allo scopo di visualizzare le analisi.

I nostri dati analitici non sono invasivi e rispettano la privacy di tutti i tuoi visitatori.