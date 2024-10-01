適合服務提供者的 DDoS 防護 | Magic Transit

現在，服務提供者在確保其網路的可用性和快速效能方面，面臨前所未有的挑戰。

Magic Transit 可以在最接近源頭的網路邊緣偵測和緩解任何規模和種類的 DDoS 攻擊，以便服務提供者及其客戶增加正常運作時間和提高效能。