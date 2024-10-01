與回傳網際網路流量以在遠端清除中心識別威脅的其他雲端提供者不同，Cloudflare 的各項服務在跨越 330 座城市以上的每一個資料中心執行。因此，不會因為回傳導致網路延遲增加，並且所有流量都受益於更快速的 Cloudflare 網路路由。
選擇符合您需求的部署模式。Cloudflare Magic Transit 可透過手動或自動切換為永遠連線和按需提供架構提供靈活的選擇。
Cloudflare Magic Transit 完全基於雲端，緩解能力為 296 Tbps。因此，隨著客戶群的擴大，您不必憂心於購買更多（或任何）硬體來��進行 DDoS 保護或流量加速。
分配式前綴模式 - 服務提供者將其自己的 IP 前綴 (/24 或更大) 配置到 Cloudflare 上，並將該前綴內的 IP 分配給最終客戶
轉售給前綴模式 - 服務提供者為客戶配置其自己的 IP 前綴 (/24 或更大)
轉售給全網路模式 - 服務提供者配置包含自己的 IP 位址以及最終客戶的 IP 位址的前綴 (/24 或更大)
引薦模式 - 服務提供者的客戶擁有自己的 IP 前綴 (/24 或更大)，他們負責將客戶引至 Cloudflare
1 Gartner「DDoS 雲端清除中心解決方案比較」，由 Thomas Lintemuth、Patrick Hevesi 和 Sushil Aryal 撰寫，2020 年 4 月 16 日。Gartner 訂閱者可從以下網址存取此報告：https://www.gartner.com/document/3983636
2「IDC MarketScape：2019 年全球 DDoS 預防解決方案廠商評估」，由 Martha Vazquez 撰寫，2019 年 3 月，IDC #US43699318。此報告可從以下網址存取：https://www.cloudflare.com/lp/idc-ddos-marketscape/
3「Forrester Wave™：DDoS 緩解解決方案，2017 年第 4 季」，Forrester Research, Inc.，2017 年 12 月 7 日。此報告可從以下網址存取：https://www.cloudflare.com/forrester-wave-ddos-mitigation-2017/