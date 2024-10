Protection anti-DDoS pour fournisseurs d'accès | Magic Transit

Aujourd'hui plus que jamais, le défi que doivent relever les fournisseurs d'accès est d'assurer la disponibilité, la rapidité et la performance de leurs réseaux.

Magic Transit détecte et mitige les attaques DDoS de toute ampleur et de tout type à la périphérie du réseau, au plus près de leur source, permettant ainsi aux fournisseurs d'accès et à leurs clients de bénéficier d’une disponibilité et de performances supérieures.