DDoS-Schutz für Service-Provider | Magic Transit

Noch nie war es für Service Provider so schwer wie heute, Verfügbarkeit und Geschwindigkeit ihrer Netzwerke sicherzustellen.

Magic Transit erkennt und bekämpft DDoS-Angriffe jeder Größe und Art an dem Netzwerkrand, der am nächsten an der Quelle des Ursprungs liegt. So profitieren Service-Provider und ihre Kunden von längerer Betriebszeit und besserer Performance.