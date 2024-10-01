將設備姿勢信號添加到 Cloudflare 的零信任平臺，以確保對於到企業應用程式的每個連接，使用者和設備姿勢均得到驗證。

當使用者登錄到受 Cloudflare 保護的應用程式時，我們將驗證設備是否由端點安全提供商管理，並與用戶的身份提供商核查用戶的身�份。結果——每個到企業應用程式的連接都得到了額外的身份和設備保證，因而使用者不必啟動 VPN 來連接。