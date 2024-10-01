Cloudflare 正在與頂尖的端點網路安全提供者合作，讓組織順暢實現 Zero Trust 安全性。現在，Cloudflare Zero Trust 客戶可以根據我們合作夥伴端點網路安全平台的裝置狀態訊號來設定規則，以限制對敏感資源的存取。
將設備姿勢信號添加到 Cloudflare 的零信任平臺，以確保對於到企業應用程式的每個連接，使用者和設備姿勢均得到驗證。
當使用者登錄到受 Cloudflare 保護的應用程式時，我們將驗證設備是否由端點安全提供商管理，並與用戶的身份提供商核查用戶的身�份。結果——每個到企業應用程式的連接都得到了額外的身份和設備保證，因而使用者不必啟動 VPN 來連接。
瞭解 Cloudflare 與領先端點提供者整合後，如何協助 Cloudflare Zero Trust 客戶依據其裝置發出的安全訊號以限制對其應用程式的存取。
Cloudflare One 是一個 Zero Trust 網路即服務平台，無論使用者在哪裡，都能將使用者動態連線到企業資源，在接近使用者的地方提供以身分驗證為基礎的安全控制。閱讀這篇部落格文章，瞭解 Cloudflare 對於 SASE 轉型之看法的第一手說明。
Cloudflare 讓您的組織擁有彈性，能夠建置在您已在使用的身分、端點保護和雲端提供者之上，而且不會鎖定單一廠商。瞭解我們如何實現 Zero Trust 平台（Teams）的技術整合與合作。