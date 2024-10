Partner im Bereich Endpunktsicherheit

Cloudflare One ist eine auf dem Zero Trust-Prinzip aufbauende NaaS-Plattform, die Nutzer dynamisch mit Firmenressourcen verbindet. Dabei werden identitätsbasierte Sicherheitskontrollen nahe beim User bereitgestellt, wo auch immer sich diese befinden. In diesem Blog-Beitrag hat Cloudflare erstmals seine Vision für die SASE-Transformation dargelegt.