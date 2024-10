Parcerias de segurança para endpoints Proteger recursos confidenciais significa garantir que todas as conexões se originem de dispositivos confiáveis e usuários verificados.

A Cloudflare está criando uma parceria com os principais provedores de segurança de endpoints para oferecer uma segurança Zero Trust integrada e sem obstáculos para as organizações. Os clientes do Cloudflare Zero Trust agora podem configurar regras para restringir o acesso a recursos confidenciais com base nos sinais de postura do dispositivo vindos das plataformas de segurança de endpoints dos nossos parceiros.