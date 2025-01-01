Партнерства в области безопасности конечных точек

Cloudflare сотрудничает с ведущими поставщиками средств обеспечения безопасности конечных точек, чтобы сделать безопасность Zero Trust бесперебойной для организаций. Клиенты Cloudflare Zero Trust теперь могут настраивать правила для ограничения доступа к конфиденциальным ресурсам на основе сигналов о состоянии устройства от платформ безопасности конечных точек наших партнеров.
Добавьте сигналы о состоянии устройств в платформу Zero Trust от Cloudflare, чтобы каждое подключение к корпоративным приложениям точно было проверено на предмет безопасности пользователей и устройств.
Когда пользователь входит в приложение, защищенное Cloudflare, мы выясняем, управляется ли устройство поставщиком инструментов защиты конечных точек, а также сверяем идентификатор пользователя с данными сервиса авторизации. В результате каждое подключение к вашим корпоративным приложениям получает дополнительный уровень проверки, а пользователям не приходится запускать VPN.
Узнайте, как сотрудничество Cloudflare с ведущими поставщикам конечных точек позволяет клиентам, использующим решения Cloudflare Zero Trust, ограничивать доступ к приложениям на основе сигналов безопасности, поступающих от устройств.
Cloudflare One — это платформа Zero Trust в формате «сеть как услуга» с динамическим подключением пользователей к корпоративным ресурсам. Средств�а безопасности на основе идентификаторов в ней всегда расположены близко к пользователям. Читайте запись в блоге, где мы впервые рассказали, какой Cloudflare видит SASE-трансформацию корпоративных сетей.
Cloudflare дает вашей организации возможность гибко использовать идентификацию, защиту конечных точек и поставщиков облачных услуг, которых вы уже используете, и избежать привязки к поставщику. Узнайте, как мы подходим к технологической интеграции и партнерству для нашей платформы Zero Trust — Teams.