Партнерства в области безопасности конечных точек

Добавьте сигналы о состоянии устройств в платформу Zero Trust от Cloudflare, чтобы каждое подключение к корпоративным приложениям точно было проверено на предмет безопасности пользователей и устройств.

Когда пользователь входит в приложение, защищенное Cloudflare, мы выясняем, управляется ли устройство поставщиком инструментов защиты конечных точек, а также сверяем идентификатор пользователя с данными сервиса авторизации. В результате каждое подключение к вашим корпоративным приложениям получает дополнительный уровень проверки, а пользователям не приходится запускать VPN.