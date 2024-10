Partnership per la sicurezza degli endpoint Proteggere le risorse sensibili significa garantire che ogni connessione provenga da dispositivi attendibili e utenti verificati.

Cloudflare collabora con i principali provider di sicurezza degli endpoint per rendere la sicurezza Zero Trust senza soluzione di continuità per le organizzazioni. I clienti di Cloudflare Zero Trust possono ora configurare regole per limitare l'accesso alle risorse sensibili in base ai segnali di posizione del dispositivo dalle piattaforme di sicurezza degli endpoint dei nostri partner.