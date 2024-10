Partenariats en matière de sécurité des points de terminaison

Cloudflare One, notre plateforme NaaS Zero Trust, connecte de manière dynamique les utilisateurs aux ressources de l'entreprise grâce à des contrôles de sécurité basés sur l'identité et mis en œuvre à proximité des utilisateurs, où qu'ils soient. Consultez l'article de blog qui a révélé la vision de Cloudflare en matière de transformation SASE.