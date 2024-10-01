Cloudflare 正在与领先的端点安全提供商合作，帮助组织实现无缝的 Zero Trust 安全。Cloudflare Zero Trust 客户现在可以根据我们合作伙伴端点安全平台的设备姿态信号来配置规则，以限制对敏感资源的访问。
将设备姿势信号添加到 Cloudflare 的零信任平台，以确保对于到企业应用程序的每个连接，用户和设备姿势均得到验证。
当用户登录到受 Cloudflare 保护的应用程序时，我们将验证设备是否由端点安全提供商管理，并与用户的身份提供商核查用户的身份。结果——每个到企业应用程序的连接都得到了额外的身份和设备保证，因而用户不必启动 VPN 来连接。
了解 Cloudflare 与领先端点提供商的集成如何帮助 Cloudflare Zero Trust 客户基于设备的安全信号限制对应用程序的访问。
Cloudflare One 是一个 Zero Trust 网络即服务平台，能将处于任何位置的用户动态连接到企业资源，在接近用户的地方提供基于身份的安全控制。本博文首次阐述 Cloudflare 有关 SASE 转型的愿景。
Cloudflare 使您的组织能够灵活地利用原有的身份、端点保护和云提供商，并避免供应商锁定。了解我们如何为我们的 Zero Trust 平台（Teams）建立技术集成和合作关系。