将设备姿势信号添加到 Cloudflare 的零信任平台，以确保对于到企业应用程序的每个连接，用户和设备姿势均得到验证。

当用户登录到受 Cloudflare 保护的应用程序时，我们将验证设备是否由端点安全提供商管理，并与用户的身份提供商核查用户的身份。结果——每个到企业应用程序的连接都得到了额外的身份和设备保证，因而用户不必启动 VPN 来连接。