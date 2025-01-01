Zendesk 深諳客戶服務之道。Cloudflare 精通增強其網站的方法。
Zendesk 經營理念很簡單：更好的客戶服務來自更好的客戶關係。無論您的客戶是與您聯絡還是希望自行尋找答案，Zendesk 都可以讓與客戶溝通變得輕鬆高效。因此，Gilt、Vodafone、英國政府和其他 48,000 家公司都信任 Zendesk，透過 Zendesk 與他們最寶貴的資產——他們的客戶聯絡。
得益於獨特的價值主張和易於實施的軟體解決方案，Zendesk 在過去幾年取得了驚人的成長。「管理公司的成長和擴大規模帶來了一系列獨特的挑戰」，Zendesk 線上業務部總經理 Amanda Kleha 說。「我們一直在尋求一個能夠大幅增強網站效能的解決方案，無論您的訪客從何處瀏覽，都能讓網站內容能夠以閃電般速度載入，保護我們免受 Web 威脅並輔助我們最佳化我們的前端和後端系統。」
使用 Cloudflare 管理成長
Cloudflare 不但幫助 Zendesk 完成了所有這些工作，還具備其他功能。由 330 個資料中心組成的網路（並且網路還在不斷擴大中）在各大洲運行，以閃電般的速度向 Zendesk 訪客提供內容。由於 Cloudflare 的解決方案具有無限可擴充性，因此能夠無縫支援 Zendesk 的爆炸式成長。「Cloudflare 的解決方案確實有效。他們的小組能夠完成我們的所有要求，而且自訂的設定幾乎可立即傳播。」Amanda 說。「錦上添花的是，無論我們的頻寬使用量增加多少，Cloudflare 的定價都是可預測且固定的。」得力於 Cloudflare，Zendesk 的 Web 資產得到了良好的控制，小組可以專注於公司快速成長的下一個階段。
Supported Zendesk's rapid expansion of over 30% without performance loss or service degradation
Simplified data protection and regional compliance with granular data control on the network edge
Enhanced global cybersecurity posture, effectively mitigating threats such as the HTTP/2 Rapid Reset zero-day vulnerability
Accelerated application performance and enhanced customer experience, even in remote locations
“Cloudflare 正在為全世界提供優質的服務。 因為沒有其他競爭對手能夠與之匹敵。”
Jason Smale
Zendesk 工程副總裁
“Every year our customers have higher expectations. Cloudflare has been an ideal partner, helping us meet those expectations with a secure product and reliable services.”
Nan Guo
Senior Vice President of Engineering