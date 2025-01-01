Zendesk sabe cómo funciona el servicio al cliente. Cloudflare sabe cómo potenciar su sitio web.

Zendesk trabaja teniendo presente que para ofrecer un mejor servicio al cliente debes mejorar la relación con tus usuarios. Tanto si tus clientes contactan contigo o desean encontrar respuestas por sí mismos, Zendesk hace que la comunicación con ellos sean fáciles y eficientes. Como resultado, organizaciones como Gilt, Vodafone, el Gobierno del Reino Unido y otras 48 000 empresas confían a Zendesk sus activos más preciados: sus clientes.

Debido a la propuesta de valor única y a la solución de software fácil de desplegar, Zendesk tuvo un crecimiento increíble en los últimos años. “Gestionar el crecimiento y la escalabilidad de la empresa presentaba una serie de desafíos únicos”, expresó Amanda Kleha, Directora General de la Unidad de Negocios en Línea de Zendesk. “Buscábamos una solución que potenciara nuestro sitio web, cargara el contenido del sitio a una velocidad vertiginosa independientemente de la ubicación de los visitantes, protegiera las amenazas web y nos ayudara a optimizar nuestros sistemas front-end y back-end”

6 veces

MEJORA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS

con el almacenamiento en caché basado en cookies de Cloudflare

Gestión del crecimiento con Cloudflare

Cloudflare ayudó a Zendesk a lograr todo esto y más. Su red de 330 centros de datos (que sigue aumentando) funciona en los principales continentes y entrega contenido a los visitantes de Zendesk a una velocidad ultrarrápida. Gracias a que la solución de Cloudflare escala sin límites, admite sin problemas el crecimiento exponencial de Zendesk. “La solución Cloudflare funciona a la perfección. Su equipo cumplió con todos nuestros requisitos y las adaptaciones se propagaron casi al instante”, añade Amanda. "Además, los precios de Cloudflare son predecibles y fijos, independientemente de cuánto aumente nuestro uso de ancho de banda". Con Cloudflare, las propiedades web de Zendesk están en buenas manos, y el equipo puede centrarse en la siguiente fase del rápido crecimiento de la empresa.