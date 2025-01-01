Zendesk est un expert du service client. Cloudflare sait comment optimiser son site web.

Le fonctionnement de Zendesk repose sur une idée simple : un meilleur service client repose sur une meilleure relation avec vos clients. Que vos clients vous contactent ou qu'ils souhaitent trouver des réponses par eux-mêmes, Zendesk rend les communications avec eux faciles et efficaces. C'est pourquoi des sociétés telles que Gilt, Vodafone, le gouvernement britannique et 48 000 autres entreprises confient à Zendesk leur actif le plus précieux : leur clientèle.

Grâce à sa proposition de valeur unique et à sa solution logicielle facile à mettre en œuvre, Zendesk a connu une croissance incroyable au cours des dernières années. « La gestion de la croissance et du redimensionnement de la société présentait un ensemble de défis uniques », déclare Amanda Kleha, responsable générale de la division des services en ligne chez Zendesk. « Nous recherchions une solution capable d'optimiser notre site web en chargeant le contenu à une vitesse fulgurante, quel que soit l’emplacement des visiteurs, nous cherchions d'autre part à nous protéger des menaces web tout en nous aidant à optimiser nos systèmes front-end et back-end »

Division par 6

AMÉLIORATION DU DÉLAI DE DIFFUSION DE CONTENUS CIBLÉS

avec la mise en cache de Cloudflare basée sur les cookies

Gérer la croissance avec Cloudflare

Cloudflare a aidé Zendesk à accomplir tout cela et bien davantage. Son réseau, constitué de 330 datacenters (et le nombre augmente continuellement), est présent sur tous les continents majeurs et diffuse des contenus aux visiteurs de Zendesk à une vitesse fulgurante. Parce que la solution de Cloudflare est évolutive à l'infini, elle soutient avec fluidité la croissance explosive de Zendesk. « La solution de Cloudflare fonctionne, tout simplement. Leur équipe a été en mesure de répondre à toutes nos exigences, et la propagation des personnalisations a été presque instantanée », explique Amanda. « En prime, la tarification de Cloudflare est prévisible et fixe, quelle que soit l'augmentation de notre consommation de bande passante. » Avec Cloudflare, les propriétés web de Zendesk sont entre de bonnes mains, et l'équipe peut se concentrer sur la prochaine étape de la croissance rapide de l'entreprise.