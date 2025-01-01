Zendesk est un expert du service client. Cloudflare sait comment optimiser son site web.
Le fonctionnement de Zendesk repose sur une idée simple : un meilleur service client repose sur une meilleure relation avec vos clients. Que vos clients vous contactent ou qu'ils souhaitent trouver des réponses par eux-mêmes, Zendesk rend les communications avec eux faciles et efficaces. C'est pourquoi des sociétés telles que Gilt, Vodafone, le gouvernement britannique et 48 000 autres entreprises confient à Zendesk leur actif le plus précieux : leur clientèle.
Grâce à sa proposition de valeur unique et à sa solution logicielle facile à mettre en œuvre, Zendesk a connu une croissance incroyable au cours des dernières années. « La gestion de la croissance et du redimensionnement de la société présentait un ensemble de défis uniques », déclare Amanda Kleha, responsable générale de la division des services en ligne chez Zendesk. « Nous recherchions une solution capable d'optimiser notre site web en chargeant le contenu à une vitesse fulgurante, quel que soit l’emplacement des visiteurs, nous cherchions d'autre part à nous protéger des menaces web tout en nous aidant à optimiser nos systèmes front-end et back-end »
Gérer la croissance avec Cloudflare
Cloudflare a aidé Zendesk à accomplir tout cela et bien davantage. Son réseau, constitué de 330 datacenters (et le nombre augmente continuellement), est présent sur tous les continents majeurs et diffuse des contenus aux visiteurs de Zendesk à une vitesse fulgurante. Parce que la solution de Cloudflare est évolutive à l'infini, elle soutient avec fluidité la croissance explosive de Zendesk. « La solution de Cloudflare fonctionne, tout simplement. Leur équipe a été en mesure de répondre à toutes nos exigences, et la propagation des personnalisations a été presque instantanée », explique Amanda. « En prime, la tarification de Cloudflare est prévisible et fixe, quelle que soit l'augmentation de notre consommation de bande passante. » Avec Cloudflare, les propriétés web de Zendesk sont entre de bonnes mains, et l'équipe peut se concentrer sur la prochaine étape de la croissance rapide de l'entreprise.
Supported Zendesk's rapid expansion of over 30% without performance loss or service degradation
Simplified data protection and regional compliance with granular data control on the network edge
Enhanced global cybersecurity posture, effectively mitigating threats such as the HTTP/2 Rapid Reset zero-day vulnerability
Accelerated application performance and enhanced customer experience, even in remote locations
“Cloudflare offre en ce moment un service exceptionnel au monde. Car aucun autre concurrent ne s’en approche.”
Jason Smale
Vice-président de l’ingénierie, Zendesk
“Every year our customers have higher expectations. Cloudflare has been an ideal partner, helping us meet those expectations with a secure product and reliable services.”
Nan Guo
Senior Vice President of Engineering