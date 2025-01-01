Zendesk ist Spezialist in puncto Kundenservice. Für die hervorragende Performance der Website des Unternehmens sorgt Cloudflare.

Zendesk folgt einem einfachen Grundgedanken: Wer einen besseren Service bieten will, muss seine Kundenbeziehungen verbessern. Ganz gleich, ob Ihre Kunden sich an Sie wenden oder selbst Antworten suchen: Zendesk ermöglicht eine einfache und effiziente Kundenkommunikation. Deshalb vertrauen Unternehmen wie Gilt und Vodafone, die britische Regierung und 48.000 weitere Organisationen Zendesk ihr wertvollstes Gut an: ihre Kunden.

Zendesk kombiniert ein einzigartiges Leistungsversprechen mit einer einfach zu implementierenden Softwarelösung und konnte auf dieser Grundlage in den letzten Jahren ein unglaubliches Wachstum verzeichnen. „Die Bewältigung dieser Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens stellten uns vor eine Reihe einzigartiger Herausforderungen“, so Amanda Kleha, General Manager der Zendesk Online Business Unit. „Wir haben nach einer Lösung gesucht, mit der wir die Performance unserer Website entscheidend steigern konnten, damit Inhalte blitzschnell verfügbar sind (unabhängig davon, wo sich Besucher befinden). Gleichzeitig benötigten wir einen wirksamen Schutz vor Web-Bedrohungen und eine Möglichkeit, unsere Frontend- und Backend-Systeme zu optimieren.“

6x

VERBESSERUNG DER BEREITSTELLUNGSZEIT ZIELGRUPPENGERECHTER INHALTE

durch Cookie-basierte Schlüsselzwischenspeicherung von Cloudflare

Wachstumsmanagement mit Cloudflare

Cloudflare hat Zendesk geholfen, dies alles und noch mehr zu erreichen. Unser Netzwerk aus 330 Rechenzentren (das weiter wächst) erstreckt sich über alle großen Kontinente und stellt Zendesk-Besuchern Inhalte blitzschnell bereit. Da die Cloudflare-Lösung unbegrenzt skalierbar ist, kann sie mit dem starken Wachstum von Zendesk reibungslos mithalten. „Die Lösung von Cloudflare funktioniert einfach. Das Team hat alle unsere Anforderungen erfüllt und Anpassungen wurden fast im Handumdrehen umgesetzt“, so Amanda. „Für das Unternehmen sprechen auch seine transparenten und stabilen Preise – ganz gleich, wie sehr die Bandbreitennutzung steigt.“ Die Websites von Zendesk befinden sich bei Cloudflare in guten Händen. So kann sich das Zendesk-Team voll und ganz darauf konzentrieren, das schnelle Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben.