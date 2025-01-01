Zendesk ist Spezialist in puncto Kundenservice. Für die hervorragende Performance der Website des Unternehmens sorgt Cloudflare.
Zendesk folgt einem einfachen Grundgedanken: Wer einen besseren Service bieten will, muss seine Kundenbeziehungen verbessern. Ganz gleich, ob Ihre Kunden sich an Sie wenden oder selbst Antworten suchen: Zendesk ermöglicht eine einfache und effiziente Kundenkommunikation. Deshalb vertrauen Unternehmen wie Gilt und Vodafone, die britische Regierung und 48.000 weitere Organisationen Zendesk ihr wertvollstes Gut an: ihre Kunden.
Zendesk kombiniert ein einzigartiges Leistungsversprechen mit einer einfach zu implementierenden Softwarelösung und konnte auf dieser Grundlage in den letzten Jahren ein unglaubliches Wachstum verzeichnen. „Die Bewältigung dieser Entwicklung und die Skalierung des Unternehmens stellten uns vor eine Reihe einzigartiger Herausforderungen“, so Amanda Kleha, General Manager der Zendesk Online Business Unit. „Wir haben nach einer Lösung gesucht, mit der wir die Performance unserer Website entscheidend steigern konnten, damit Inhalte blitzschnell verfügbar sind (unabhängig davon, wo sich Besucher befinden). Gleichzeitig benötigten wir einen wirksamen Schutz vor Web-Bedrohungen und eine Möglichkeit, unsere Frontend- und Backend-Systeme zu optimieren.“
Wachstumsmanagement mit Cloudflare
Cloudflare hat Zendesk geholfen, dies alles und noch mehr zu erreichen. Unser Netzwerk aus 330 Rechenzentren (das weiter wächst) erstreckt sich über alle großen Kontinente und stellt Zendesk-Besuchern Inhalte blitzschnell bereit. Da die Cloudflare-Lösung unbegrenzt skalierbar ist, kann sie mit dem starken Wachstum von Zendesk reibungslos mithalten. „Die Lösung von Cloudflare funktioniert einfach. Das Team hat alle unsere Anforderungen erfüllt und Anpassungen wurden fast im Handumdrehen umgesetzt“, so Amanda. „Für das Unternehmen sprechen auch seine transparenten und stabilen Preise – ganz gleich, wie sehr die Bandbreitennutzung steigt.“ Die Websites von Zendesk befinden sich bei Cloudflare in guten Händen. So kann sich das Zendesk-Team voll und ganz darauf konzentrieren, das schnelle Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben.
Supported Zendesk's rapid expansion of over 30% without performance loss or service degradation
Simplified data protection and regional compliance with granular data control on the network edge
Enhanced global cybersecurity posture, effectively mitigating threats such as the HTTP/2 Rapid Reset zero-day vulnerability
Accelerated application performance and enhanced customer experience, even in remote locations
“Cloudflare bietet der Welt derzeit einen unglaublichen Service. Es gibt keinen anderen Wettbewerber, der dem nahe kommt.”
Jason Smale
Vice President of Engineering, Zendesk
“Every year our customers have higher expectations. Cloudflare has been an ideal partner, helping us meet those expectations with a secure product and reliable services.”
Nan Guo
Senior Vice President of Engineering