Zendeskは顧客サービスを熟知し、CloudflareはそのWebサイトを強化する方法を熟知しています。
Zendeskは、より良いカスタマーサービスは顧客とのより良い関係から生まれるというシンプルなアイデアを経営理念としています。お客様の顧客がお客様へ問い合わせる場合も、顧客が自身で答えを見つけようとする場合も、Zendeskは顧客とのコミュニケーションを容易かつ効率的なものにします。その結果、GiltやVodafoneといった企業、英国政府など、4万8000を超える組織が最も貴重な資産である顧客をZendeskに委ねています。
Zendeskは、そのユニークな価値提案と実装しやすいソフトウェアソリューションにより、過去数年間で驚異的な成長を遂げました。Zendeskオンライン事業部門担当GM、Amanda Kleha氏は、「成長の管理と会社の拡大はほかに類を見ない多々の課題をもたらしました。当社は、当社のWebサイトを強化し、訪問者の所在地にかかわらずサイトのコンテンツを瞬時にロードし、Webの脅威から守り、当社のフロントエンドおよびバックエンドシステムの最適化を支援するソリューションを探していました。」�と語っています。
Cloudflareで成長を管理
Cloudflareは、Zendeskがこれらすべてはもちろん、さらに多くを成し遂げるお手伝いをしました。330か所のデータセンターネットワーク（さらに拡大中）をすべての主要大陸に展開し、Zendeskの訪問者に瞬時にコンテンツを配信しています。Cloudflareのソリューションは無限のスケーラビリティを持ち、Zendeskの爆発的な成長をシームレスにサポートしています。「Cloudflareのソリューションはとにかく効果的です。担当チームはこちらの要求事項をすべて実現し、カスタマイズをほぼ瞬時に適用してくれました。」とAmandaさんは振り返ります。「しかも、Cloudflareの料金設定は帯域幅使用量にかかわらず予測可能な定額制です。」ZendeskではWebプロパティをCloudflareに安心して任せることができ、チームは会社の急成長の次段階に集中できます。
Supported Zendesk's rapid expansion of over 30% without performance loss or service degradation
Simplified data protection and regional compliance with granular data control on the network edge
Enhanced global cybersecurity posture, effectively mitigating threats such as the HTTP/2 Rapid Reset zero-day vulnerability
Accelerated application performance and enhanced customer experience, even in remote locations
“Cloudflareは素晴らしいサービスをすぐに世界中に提供しています。 近くに他の競合がいないからです。”
Jason Smale氏
Zendesk、エンジニアリングバイスプレジデント
“Every year our customers have higher expectations. Cloudflare has been an ideal partner, helping us meet those expectations with a secure product and reliable services.”
Nan Guo
Senior Vice President of Engineering