Zendesk 了解客户服务。Cloudflare 知道如何对��网站增压。
Zendesk的经营理念很简单：更好的客户服务来自更好的客户关系。无论是客户直接联系您，还是希望自行找到答案，Zendesk 都能让您轻松高效地与客户进行沟通。因此，吉尔特、沃达丰、英国政府等超过 4.8 万家公司都将他们最宝贵的资产——客户——托付给了 Zendesk。
凭借独特的价值主张和易于实施的软件解决方案，Zendesk 在过去几年中取得了难以置信的增长。“管理公司的增长和扩展带来了一系列独特的挑战”，Zendesk 在线业务部门总经理 Amanda Kleha 表示，“我们一直在寻找一种能够增强我们网站性能的解决方案，无论访问者位置如何，都能以极快的速度加载网站内容，保护我们免受网络威胁，并帮助我们优化前端和后端系统。”
通过 Cloudflare 管理增长
Cloudflare 帮助 Zendesk 完成了所有这些任务及其他工作。Cloudflare 的网络拥有 330 个数据中心，并在继续扩大，覆盖每一个大洲，以闪电般的速度向 Zendesk 的访问者交付内容。Cloudflare 的解决方案具备无限的可扩展性，能够无缝地支持 Zendesk 的爆炸式增长。Amanda 说：“Cloudflare 的解決方案非常有效。他们的团队能够满足我们的所有要求，定制内容几乎瞬间就得到传播。“还有一个附加的好处是，他们提供可预测的定价，无论我们的带宽使用量如何增长，价格都保持不变。”凭借 Cloudflare，Zendesk 的 Web 资产得到妥善管理，其团队可以专注于公司快速发展的下一阶段。
Supported Zendesk's rapid expansion of over 30% without performance loss or service degradation
Simplified data protection and regional compliance with granular data control on the network edge
Enhanced global cybersecurity posture, effectively mitigating threats such as the HTTP/2 Rapid Reset zero-day vulnerability
Accelerated application performance and enhanced customer experience, even in remote locations
“Cloudflare 正在为世界提供不可思议的服务。 因为没有其他可以与之匹敌的竞争对手。”
Jason Smale
Zendesk 工程副总裁
“Every year our customers have higher expectations. Cloudflare has been an ideal partner, helping us meet those expectations with a secure product and reliable services.”
Nan Guo
Senior Vice President of Engineering