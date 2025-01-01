Zendesk는 고객 서비스에 능숙합니다. Cloudflare는 Zendesk의 웹 사이트를 강력하게 만드는 방법을 압니다.

Zendesk는 고객과 관계가 더 좋아지면 더 나은 고객 서비스가 탄생한다는 단순한 개념을 기반으로 운영됩니다. 고객이 여러분에게 도움을 요청하든 스스로 답을 찾고자 하든 Zendesk는 고객과의 소통을 쉽고 효율적으로 만듭니다. 그 결과로 Gilt, Vodafone 및 영국 정부와 더불어 48,000여 개의 회사에서 자체의 가장 귀중한 자산인 고객을 Zendesk에 믿고 맡깁니다.

고유한 가치 제안과 구현이 쉬운 소프트웨어 솔루션으로 인해 Zendesk는 지난 몇 년간 엄청난 성장을 경험했습니다. “성장을 관리하고 회사를 확장하면서 여러 특이한 문제를 경험했습니다.”라고 Zendesk 온라인 사업부 GM인 Amanda Kleha는 얘기합니다. “우리는 웹 사이�트를 강화하고 방문자의 위치와 관계없이 매우 빠른 속도로 사이트 콘텐츠를 로드하며 웹 위협으로부터 보호하고 프런트 및 백 엔드 시스템을 최적화하도록 도와줄 솔루션을 찾고 있었습니다.”

6배

대상 콘텐츠 전송 시간 개선

Cloudflare의 쿠키 기반 키 캐싱 활용

Cloudflare로 성장 관리

Cloudflare는 Zendesk가 이러한 모든 목표와 더 많은 목표를 달성하는 데 도움을 주었습니다. 330개의 데이터 센터(늘어나고 있음)로 이루어진 Cloudflare 네트워크는 모든 주요 대륙에서 운영되고 있으며 Zendesk 방문자에게 콘텐츠를 번개같이 빠른 속도로 전송합니다. Cloudflare의 솔루션은 무한하게 확장될 수 있기에 Zendesk의 폭발적인 성장을 원활하게 지원합니다. “Cloudflare의 솔루션은 완벽하게 작동합니다. Cloudflare 팀은 우리 회사의 모든 요구 사항을 충족시켰고 커스터마이제이션 또한 거의 즉시 적용해주었습니다."라고 Amanda Kleha는 말했습니다. “그뿐만 아니라 대역폭 사용량이 아무리 증가하더라도 예측 가능하고 변동이 없는 Cloudflare의 요금도 빼놓을 수 없는 이점입니다.” Zendesk의 웹 자산은 Cloudflare를 통해 잘 관리되고 있으며 팀은 회사의 폭발적인 성장의 다음 단계에 집중할 수 있습니다.