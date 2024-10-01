無論您的訪客從何處瀏覽，Cloudflare 的全球 Anycast Network 都能透過更短的視訊啟動時間與緩衝時間確保快速的視訊傳遞。
我們以單一費率提供快取服務，並為您的訪客呈現 HTTP 視訊內容（包括適應性位元率格式），為您節省了來源伺服器的頻寬成本。
我們專為視訊內容打造的兼具效能與安全性服務的豐富生態系統，提供最佳的在線時間與傳遞表現。
無論使用的裝置、連線類型或所在地點，現在的網站訪客都會預期快速、高品質的線上視訊體驗。未能滿足訪客預期的視訊服務，便可能較難吸引人，營收也不佳。
無論您的訪客位於何處，Cloudflare 的全球 Anycast 網路都可確保快速的線上視訊體驗，縮短視訊啟動時間並減少緩衝。固定費率頻寬定價可確保可預測的成本，即使是在合法流量暴增或巨流量 DDoS 攻擊的情况下也不例外。
Cloudflare 的內容傳遞網路 (CDN) 在 120 個國家/地區覆蓋 330 個城市，包括中國的 30 個資料中心，確保在全球範圍內以最快的速度提供高品質的視訊內容。我們可透過更短的視訊啟動時間與緩衝時間確保快速的線上視訊體驗。可選擇性地清理 Cloudflare 整個網路快取中的視訊檔案，只需幾秒即可完成。
對 Cloudflare 網路上的內容進行快取，可透過提供來自 Cloudflare 資料中心的靜態內容、減少來源的頻寬消耗，來減少對來源的要求數量。 要求動態內容時，與 Cloudflare 頻寬聯盟合作夥伴代管其網站的客戶，可節省或完全消除從其代管提供者給 Cloudflare 的資料連出成本。
Cloudflare 提供豐富的生態系統，包含為視訊優化的效能和安全服務，以提供最佳的正常執行時間和交付。可在 Cloudflare 的網路邊緣應用高級業務邏輯，以確保對 Cloudflare 網路上的視訊內容進行特殊處理和標記。