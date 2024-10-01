使用 Cloudflare Stream Delivery 提供更好的視訊內容

無論您的訪客從何處瀏覽，Cloudflare 的全球 Anycast Network 都能透過更短的視訊啟動時間與緩衝時間確保快速的視訊傳遞。

我們以單一費率提供快取服務，並為您的訪客呈現 HTTP 視訊內容（包括適應性位元率格式），為您節省了來源伺服器的頻寬成本。

我們專為視訊內容打造的兼具效能與安全性服務的豐富生態系統，提供最佳的在線時間與傳遞表現。