Cloudflare Stream Delivery

Cloudflare propose un riche écosystème de services d'amélioration des performances et de la sécurité, spécialement conçu pour la vidéo, afin d'assurer la plus grande disponibilité et la meilleure distribution possible. Une logique métier avancée peut également être appliquée en périphérie du réseau de Cloudflare afin de garantir le traitement et le balisage spéciaux du contenu vidéo sur le réseau Cloudflare.