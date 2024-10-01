使用 Cloudflare Stream Delivery 实现更好的视频流

无论您的访问者位于何处，Cloudflare 的全球任播网络都可确保快速的视频传输，缩短视频启动时间并减少缓冲。

我们以固定的价格为您的访问者缓存并提供 HTTP(S) 视频内容（包括自适应比特率格式），从而节省源站带宽成本。

我们丰富的性能和安全服务生态系统专门针对视频进行了调整，可提供最佳的正常运行时间和传输。