无论您的访问者位于何处，Cloudflare 的全球任播网络都可确保快速的视频传输，缩短视频启动时间并减少缓冲。
我们以固定的价格为您的访问者缓存并提供 HTTP(S) 视频内容（包括自适应比特率格式），从而节省源站带宽成本。
我们丰富的性能和安全服务生态系统专门针对视频进行了调整，可提供最佳的正常运行时间和传输。
无论设备、连接类型或位置如何，现在的访问者期望快速、高质量的在线视频体验。如果视频服务无法满足访问者的期望，则参与度和收入会降低。
无论您的访问者位于何处，Cloudflare 的全球 Anycast 网络都可确保快速的在线视频体验，缩短视频启动时间并减少缓冲。我们的统一费率带宽定价确保可预测的成本，即使在合法流量飙升或遭受容量耗尽型 DDoS 攻击的情况下也如此。
Cloudflare 的内容分发网络 (CDN) 在 120 个国家/地区覆盖 330 个城市，包括中国的 30 个数据中心，确保在全球范围内以最快的速度提供高质量的视频内容。我们可确保快速的在线视频体验，缩短视频启动时间并减少缓冲。可以在几秒钟内从 Cloudflare 的整个网络缓存中有选择地清除视频文件。
通过提供来自 Cloudflare 数据中心的静态内容，Cloudflare 网络上的缓存内容可减少对源站的请求数量，从而降低源站的带宽消耗。 通过 Cloudflare 带宽联盟合作伙伴托管其网站的客户可以在请求动态内容时，节省或完全消除托管服务提供商向 Cloudflare 输出数据的成本。
Cloudflare 提供丰富的生态系统，包含为视频优化的性能和安全服务，以提供最佳的正常运行时间和交付。可在 Cloudflare 的网络边缘应用高级业务逻辑，以确保对 Cloudflare 网络上的视频内容进行特殊处理和标记。