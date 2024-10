Zapisywanie treści w pamięci podręcznej w sieci Cloudflare ogranicza liczbę żądań wysyłanych do źródła poprzez obsługiwanie treści statycznych z poziomu centrum danych Cloudflare, co pomaga obniżyć zużycie przepustowości ze źródła. Klienci hostujący swoje witryny u partnerów Cloudflare Bandwidth Alliance mogą zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować koszty za dane wychodzące od dostawcy hostingu do Cloudflare w przypadku żądania treści dynamicznych.