Cloudflare offre un ricco ecosistema di servizi dedicati a prestazioni e sicurezza, calibrati in special modo per il video, per garantire tempi di attività e diffusione ottimali. Logiche settoriali avanzate possono essere applicate al perimetro di rete di Cloudflare per garantire una gestione dedicata e un’assegnazione di tag specifici per i contenuti video trasmessi sulla rete Cloudflare.