Создавайте бесперебойный видеоконтент с Cloudflare

Получите кэширование и доставку видео с предсказуемым ценообразованием
Cloudflare stream delivery - illustration

Обеспечьте быструю и надежную доставку видео, сократив время его запуска и уменьшив буферизацию — независимо от местонахождения посетителей вашего веб-сайта.

Cloudflare stream delivery - illustration
ОТЛИЧИЯ CLOUDFLARE
speed performance orange rocket - icon
Быстрая доставка

Наша сеть доставки контента (CDN) работает на базе 335 городов и 125 стран мира, в том числе 35 в Китае, и благодаря этому вы можете доставлять высококачественный видеоконтент в глобальных масштабах.

Cloud icon
Надежные фиксированные цены

Кэшируйте видео, чтобы сэкономить на пропускной способности сервера-источника и пользоваться предсказуемым ценообразованием даже в случае пиков легитимного трафика и объемных DDoS-атак.

Сокращение затрат на передачу данных

Если вы размещаете веб-сайт у одного из участников программы Cloudflare Bandwidth Alliance, вы можете сократить или полностью устранить расходы на трафик на участке от хостинга до Cloudflare при запросах динамического содержимого.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Минимизируйте задержку и обеспечьте равномерно высокое качество видео

Stream Delivery - How it works - Diagram

Cloudflare кэширует и доставляет видеоконтент HTTP(S), включая форматы с адаптивным битрейтом, чтобы обеспечить вашим посетителям бесперебойный процесс.

Stream Delivery - How it works - Diagram
Повышение качества видео

Повышайте вовлеченность посетителей с помощью качественного изображения при просмотре видео онлайн — вне зависимости от устройства, типа подключения или местоположения.

Stopwatch icon
Обеспечение доступности видео

Обеспечьте постоянную доступность видеоконтента с помощью защиты от DDoS-атак (с пропускной способностью сети 348 Tbps Тбит/с), межсетевого экрана для веб-приложений (WAF) и сервисов ограничения числа запросов.

Мгновенная очистка кэша

Выборочно удаляйте видео из кэша всей сети Cloudflare — на это требуется всего пара секунд.

Автоматическое шифрование файлов

Автоматически шифруйте все файлы, проксируемые через сеть Cloudflare, чтобы предотвратить возможность перехвата данных.

Caliente.mx использует Cloudflare для улучшения потокового видео в режиме реального времени

Компании Caliente.mx нужно было предоставить пользователям наилучшие возможности для осуществления ставок в реальном времени и просмотра спортивных трансляций, но она столкнулась с барьерами в виде сетевых задержек в масштабе всей глобальной базы пользователей.

Благодаря Stream Delivery от Cloudflare Caliente.mx может обеспечить максимально высокую пропускную способность и минимально возможную сетевую задержку для всей своей клиентской базы, что позволяет пользователям получать самую последнюю информацию и не испытывать задержек («лагов») при загрузке видео.


«Мы не хотели идти на компромиссы — нам нужно было единое решение, чтобы обеспечить нашим пользователям максимально безопасный игровой процесс с быстрым откликом. Cloudflare предложила все, что нам было необходимо».

Оптимизация и ускорение доставки видео

Начать работу
ПОЧЕМУ CLOUDFLARE

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает и оптимизирует инфраструктуру, доставку и производительность видео

Connectivity cloud — унифицированная платформа облачно-ориентированных сервисов — помогает организациям добиться оптимальной производительности и безопасности веб-сайтов в широком масштабе:

cloudflare api
Компонуемая архитектура

Обеспечьте соответствие для любого сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым на основе локации протоколированию, маршрутизации, кэшированию и дешифрованию.

icon integrations mint
Интеграция

Сохраните удобство использования благодаря проверке в один проход и сети, находящейся в 50 мс от 95 пользователей Интернета.

Аналитическая информация об угрозах

Блокируйте больше угроз — известных и неизвестных — с помощью информации, собираемой в результате блокировки ~227 млрд угроз каждый день.

Унифицированный интерфейс

Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак