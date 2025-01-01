Обеспечьте быструю и надежную доставку видео, сократив вр�емя его запуска и уменьшив буферизацию — независимо от местонахождения посетителей вашего веб-сайта.
Наша сеть доставки контента (CDN) работает на базе 335 городов и 125 стран мира, в том числе 35 в Китае, и благодаря этому вы можете доставлять высококачественный видеоконтент в глобальных масштабах.
Кэшируйте видео, чтобы сэкономить на пропускной способности сервера-источника и пользоваться предсказуемым ценообразованием даже в случае пиков легитимного трафика и объемных DDoS-атак.
Если вы размещаете веб-сайт у одного из участников программы Cloudflare Bandwidth Alliance, вы можете сократить или полностью устранить расходы на трафик на участке от хостинга до Cloudflare при запросах динамического содержимого.
Cloudflare кэширует и доставляет видеоконтент HTTP(S), включая форматы с адаптивным битрейтом, чтобы обеспечить вашим посетителям бесперебойный процесс.
Повышайте вовлеченность посетителей с помощью качественного изображения при просмотре видео онлайн — вне зависимости от устройства, типа подключения или местоположения.
Обеспечьте постоянную доступность видеоконтента с помощью защиты от DDoS-атак (с пропускной способностью сети 348 Tbps Тбит/с), межсетевого экрана для веб-приложений (WAF) и сервисов ограничения числа запросов.
Выборочно удаляйте видео из кэша всей сети Cloudflare — на это требуется всего пара секунд.
Автоматически шифруйте все файлы, проксируемые через сеть Cloudflare, чтобы предотвратить возможность перехвата данных.
Компании Caliente.mx нужно было предоставить пользователям наилучшие возможности для осуществления ставок в реальном времени и просмотра спортивных трансляций, но она столкнулась с барьерами в виде сетевых задержек в масштабе всей глобальной базы пользователей.
Благодаря Stream Delivery от Cloudflare Caliente.mx может обеспечить максимально высокую пропускную способность и минимально возможную сетевую задержку для всей своей клиентской базы, что позволяет пользователям получать самую последнюю информацию и не испытывать задержек («лагов») при загрузке видео.
Connectivity cloud — унифицированная платформа облачно-ориентированных сервисов — помогает организациям добиться оптимальной производительности и безопасности веб-сайтов в широком масштабе:
Обеспечьте соответствие для любого сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым на основе локации протоколированию, маршрутизации, кэшированию и дешифрованию.
Сохраните удобство использования благодаря проверке в один прох�од и сети, находящейся в 50 мс от 95 пользователей Интернета.
Блокируйте больше угроз — известных и неизвестных — с помощью информации, собираемой в результате блокировки ~227 млрд угроз каждый день.
Сократите количество инструментов и усталость от оповещений, объединив все сервисы обеспечения безопасности гибридных рабочих мест в одном пользовательском интерфейсе.