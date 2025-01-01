Компании Caliente.mx нужно было предоставить пользователям наилучшие возможности для осуществления ставок в реальном времени и просмотра спортивных трансляций, но она столкнулась с барьерами в виде сетевых задержек в масштабе всей глобальной базы пользователей.

Благодаря Stream Delivery от Cloudflare Caliente.mx может обеспечить максимально высокую пропускную способность и минимально возможную сетевую задержку для всей своей клиентской базы, что позволяет пользователям получать самую последнюю информацию и не испытывать задержек («лагов») при загрузке видео.



