Cloudflare Stream Delivery

Das Caching von Inhalten im Cloudflare-Netzwerk reduziert die Anzahl der Anfragen an einen Ursprungsserver durch die Bereitstellung statischer Inhalte über ein Cloudflare-Rechenzentrum, was die Bandbreitennutzung am Ursprungsserver senkt. Kunden, die ihre Websites bei Partnern von Cloudflare Bandwidth Alliance hosten, können die Kosten für ausgehende Daten von ihren Hostingprovidern an Cloudflare bei Anfragen dynamischer Inhalte teilweise oder vollständig einsparen.