Cloudflare расширяет встроенные средства безопасности для обеспечения простой и превентивной безопасности облачных сред. Анонс >

Упростите внедрение SSE и SASE

Модернизируйте свою сеть и защитите сотрудников с помощью нашей единой облачно-ориентированной платформы


Слишком часто внедрение SSE и SASE сдерживается разрозненными «платформами», обремененными техническим долгом. Cloudflare connectivity cloud является современным ответом, поскольку представляет собой компонуемую, облачно-ориентированную платформу, способную адаптироваться к любым задачам.

Связаться со специалистомЗарегистрируйтесь для получения демо
ПРЕИМУЩЕСТВА

Повысьте эффективность ИТ и удобство использования, одновременно снижая киберриски

Network scale orange
Эффективные улучшения сети

Ускорьте свой переход к SSE или SASE. Cloudflare соединяет и защищает сквозные подключения, используя одну сеть и консоль управления со встроенными средствами безопасности, повышая эффективность специалистов по ИТ на 13 %.

User Multi - Orange
Надежный пользовательский опыт

Обеспечьте масштабируемое сетевое подключение и надежную защиту вне зависимости от местоположения. Внедряйте инструменты Zero Trust для своего бизнеса, используя те же прокси-серверы Cloudflare, которые защищают ~20 % всех веб-сайтов.

Доллар
Снижение рисков и затрат на кибербезопасность

Предотвратите пробелы и усталость от оповещений с помощью интегрированных сервисов, которые опираются на те же самые данные на основе не имеющего аналогов сбора и анализа информации об угрозах, полученные в результате блокирования ~227 миллиардов угроз ежедневно. Cloudflare повышает эффективность специалистов по безопасности на 29 %.

Признание аналитиков

Высокая оценка наших SASE/SSE от ведущих аналитиков отрасли

Gartner logo
Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика»

Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.

Forrester logo
Cloudflare названа «Сильным игроком» согласно исследованию Forrester Wave™ в категории «Решения в области периферийного сервиса безопасности», 1-й кв. 2024 г.

Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.

Analyst Recognition - IDC - Full Color Thumbnail
Cloudflare названа «Лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру»

IDC отмечает, что Cloudflare «уделяет особое внимание экосистеме разработчиков и стратегии инвестирования в новые технологии». Это признание подтверждает правильность нашего подхода, который заключается в том, чтобы помочь компаниям любого размера обеспечить простое и безопасное подключение к приложениям, пользователям и сетям по всему миру.

Как Cloudflare обеспечивает SSE и SASE

SSE
Сеть как услуга
Наша сеть
Возможности сетевого подключения

Connectivity cloud от Cloudflare предоставляет услуги SSE из сети на 335 городов, которая находится рядом с пользователями повсюду, позволяя вам:

  • Проверять больше типов контекста идентификации и проще вводить политики.

  • Блокировать больше угроз, используя качественные средства сбора и анализа информации об угрозах.

  • Улучшать мониторинг конфиденциальных данных, соблюдение нормативных требований к безопасности и удобство использования.

  • Расширять развернутую систему благодаря нашей гибкой архитектуре и проверке в один проход.

Узнайте больше на примере нашей эталонной архитектуры SASE

Руководство покупателя по вариантам использования SASE

Получить руководство

Основные примеры использования

Slide 1 of 6
Shield with arrow icon
Внедрение принципов Zero Trust

Дополните или замените рискованные VPN, защитите доступ к подрядчикам или неуправляемым устройствам, смягчите последствия атак программ-шантажистов, просмотрите и сократите доступ к данным.

network-scale
Модернизируйте свою сеть

Упростите подключение филиалов и переход от MPLS, сократите или исключите DMZ, устраните повышенное доверие в локальной сети, ускорьте подключение при слияниях и поглощениях.

icon-cloudflare-radar
Защита поверхности атаки

Предотвращение многоканального фишинга и компрометации рабочей электронной почты, защита удаленных работников, защита распределенных офисов, защита сети WAN

Code Web approved - orange
Модернизируйте свои приложения

Защитите доступ к приложениям и миграцию в облако, защитите привилегированный доступ, предотвратите утечку кода разработчика, обеспечьте безопасность рабочих процессов DevOps

Защита данных везде

Упрощение соблюдения правил конфиденциальности данных, управление теневыми ИТ, безопасное использование генеративного ИИ, защита конфиденциальных данных.

Консолидация специализированных продуктов

Откажитесь от устаревшего оборудования и объедините специализированные продукты. Пусть устаревшие VPN, SWG, SEG, CASB, DLP, FW, SD-WAN и MPLS останутся в прошлом

Shield with arrow icon
Внедрение принципов Zero Trust

Дополните или замените рискованные VPN, защитите доступ к подрядчикам или неуправляемым устройствам, смягчите последствия атак программ-шантажистов, просмотрите и сократите доступ к данным.

network-scale
Модернизируйте свою сеть

Упростите подключение филиалов и переход от MPLS, сократите или исключите DMZ, устраните повышенное доверие в локальной сети, ускорьте подключение при слияниях и поглощениях.

icon-cloudflare-radar
Защита поверхности атаки

Предотвращение многоканального фишинга и компрометации рабочей электронной почты, защита удаленных работников, защита распределенных офисов, защита сети WAN

Code Web approved - orange
Модернизируйте свои приложения

Защитите доступ к приложениям и миграцию в облако, защитите привилегированный доступ, предотвратите утечку кода разработчика, обеспечьте безопасность рабочих процессов DevOps

Защита данных везде

Упрощение соблюдения правил конфиденциальности данных, управление теневыми ИТ, безопасное использование генеративного ИИ, защита конфиденциальных данных.

Консолидация специализированных продуктов

Откажитесь от устаревшего оборудования и объедините специализированные продукты. Пусть устаревшие VPN, SWG, SEG, CASB, DLP, FW, SD-WAN и MPLS останутся в прошлом

Shield with arrow icon
Внедрение принципов Zero Trust

Дополните или замените рискованные VPN, защитите доступ к подрядчикам или неуправляемым устройствам, смягчите последствия атак программ-шантажистов, просмотрите и сократите доступ к данным.

network-scale
Модернизируйте свою сеть

Упростите подключение филиалов и переход от MPLS, сократите или исключите DMZ, устраните повышенное доверие в локальной сети, ускорьте подключение при слияниях и поглощениях.

icon-cloudflare-radar
Защита поверхности атаки

Предотвращение многоканального фишинга и компрометации рабочей электронной почты, защита удаленных работников, защита распределенных офисов, защита сети WAN

Code Web approved - orange
Модернизируйте свои приложения

Защитите доступ к приложениям и миграцию в облако, защитите привилегированный доступ, предотвратите утечку кода разработчика, обеспечьте безопасность рабочих процессов DevOps

Защита данных везде

Упрощение соблюдения правил конфиденциальности данных, управление теневыми ИТ, безопасное использование генеративного ИИ, защита конфиденциальных данных.

Консолидация специализированных продуктов

Откажитесь от устаревшего оборудования и объедините специализированные продукты. Пусть устаревшие VPN, SWG, SEG, CASB, DLP, FW, SD-WAN и MPLS останутся в прошлом

Cloudflare помогает Conrad Electronic внедрить подход
Zero Trust и сократить расходы на сети

Компания Conrad Electronic слишком полагалась на рискованное VPN-соединение и трудоемкие службы безопасности. В ответ на это они приняли службу безопасности Zero Trust от Cloudflare и использовали ее в сочетании с Terraform для автоматизации рабочих процессов безопасности.

Теперь они отказались от 1000 дорогостоящих VPN-лицензий и реагируют на угрозы гораздо быстрее, чем раньше.


«Все становится проще с [Cloudflare]. Все внутренние и внешние ресурсы, имеющие учетную запись у нашего поставщика системы идентификации, могут быстро подключаться к определенным системам с помощью единого входа. Отсутствие необходимости поддерживать 1000 профилей VPN повышает нашу безопасность, экономит время и деньги».

Повышение уровня доверия в организации с помощью подхода Zero Trust

Читать статью
Возможности платформы

Консолидация системы безопасности и модернизация сети

Убедитесь, что весь входящий и исходящий трафик вашего бизнеса проверен и авторизован. Проверяйте динамический контекст, применяя принцип «никогда не доверять и всегда проверять» к каждому запросу.

Cloudflare One Решение SASE
Сетевой доступ Zero Trust (ZTNA)

Применяйте правила запрета по умолчанию и Zero Trust для пользователей, получающих доступ.

Cloudflare gateway orange
Защищенный веб-шлюз (SWG)

Защищайте и проверяйте корпоративный интернет-трафика для снижения рисков.

Cloudflare browser orange
Удаленная изоляция браузера (RBI)

Защита от Интернет-угроз и утечек данных — без снижения производительности.

Ресурсы

Slide 1 of 6
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство CISO по внедрению SASE

Получить электронную книгу
Ознакомьтесь с другими электронными книгами в Центре ресурсов Cloudflare
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Пошаговый план перехода к Zero Trust

Прочитать руководство
Whitepaper Thumbnail
Documentation

Переход к SASE с эталонной архитектурой от Cloudflare

Ознакомиться с эталонной архитектурой
Reference Architecture Center
Product brief

Платформа SASE и SSE (Cloudflare One)

Прочтите краткое описание решения
Product brief thumbnail
Documentation

Техническая документация Cloudflare One

Читать документацию
Обзор предлагаемых решений

Профессиональные консультационные услуги Quickstart для Zero Trust и SASE

Прочитать краткое описание
Solution brief - thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство CISO по внедрению SASE

Получить электронную книгу
Ознакомьтесь с другими электронными книгами в Центре ресурсов Cloudflare
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Пошаговый план перехода к Zero Trust

Прочитать руководство
Whitepaper Thumbnail
Documentation

Переход к SASE с эталонной архитектурой от Cloudflare

Ознакомиться с эталонной архитектурой
Reference Architecture Center
Product brief

Платформа SASE и SSE (Cloudflare One)

Прочтите краткое описание решения
Product brief thumbnail
Documentation

Техническая документация Cloudflare One

Читать документацию
Обзор предлагаемых решений

Профессиональные консультационные услуги Quickstart для Zero Trust и SASE

Прочитать краткое описание
Solution brief - thumbnail
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство CISO по внедрению SASE

Получить электронную книгу
Ознакомьтесь с другими электронными книгами в Центре ресурсов Cloudflare
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Пошаговый план перехода к Zero Trust

Прочитать руководство
Whitepaper Thumbnail
Documentation

Переход к SASE с эталонной архитектурой от Cloudflare

Ознакомиться с эталонной архитектурой
Reference Architecture Center
Product brief

Платформа SASE и SSE (Cloudflare One)

Прочтите краткое описание решения
Product brief thumbnail
Documentation

Техническая документация Cloudflare One

Читать документацию
Обзор предлагаемых решений

Профессиональные консультационные услуги Quickstart для Zero Trust и SASE

Прочитать краткое описание
Solution brief - thumbnail

SSE и SASE шаг за шагом — на пути к Zero Trust

Связаться со специалистомСравните планы

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак