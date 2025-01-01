Компания Conrad Electronic слишком полагалась на рискованное VPN-соединение и трудоемкие службы безопасности. В ответ на это они приняли службу безопасности Zero Trust от Cloudflare и использовали ее в сочетании с Terraform для автоматизации рабочих процессов безопасности.

Теперь они отказались от 1000 дорогостоящих VPN-лицензий и реагируют на угрозы гораздо быстрее, чем раньше.



