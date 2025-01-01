Модернизируйте свою сеть и защитите сотрудников с помощью нашей единой облачно-ориентированной платформы
Слишком часто внедрение SSE и SASE сдерживается разрозненными «платформами», обремененными техническим долгом. Cloudflare connectivity cloud является современным ответом, поскольку представляет собой компонуемую, облачно-ориентированную платформу, способную адаптироваться к любым задачам.
Ускорьте свой переход к SSE или SASE. Cloudflare соединяет и защищает сквозные подключения, используя одну сеть и консоль управления со встроенными средствами безопасности, повышая эффективность специалистов по ИТ на 13 %.
Обеспечьте масштабируемое сетев�ое подключение и надежную защиту вне зависимости от местоположения. Внедряйте инструменты Zero Trust для своего бизнеса, используя те же прокси-серверы Cloudflare, которые защищают ~20 % всех веб-сайтов.
Предотвратите пробелы и усталость от оповещений с помощью интегрированных сервисов, которые опираются на те же самые данные на основе не имеющего аналогов сбора и анализа информации об угрозах, полученные в результате блокирования ~227 миллиардов угроз ежедневно. Cloudflare повышает эффективность специалистов по безопасности на 29 %.
Мы считаем, что такое признание является свидетельством надежности архитектуры Cloudflare «легкий филиал, тяжелое облако» и ее способности содействовать глобальным предприятиям, ориентированным на облачные технологии, в ускорении модернизации своих сетей.
Cloudflare получила наивысший балл по критерию «Глобальная сеть». Мы считаем, что это признание подтверждает нашу приверженность созданию SASE «надлежащим образом», объединяя сетевые сервисы и сервисы безопасности в компонуемом, программируемом облаке connectivity cloud.
IDC отмечает, что Cloudflare «уделяет особое внимание экосистеме разработчиков и стратегии инвестирования в новые технологии». Это признание подтверждает правильность нашего подхода, который заключается в том, чтобы помочь компаниям любого размера обеспечить простое и безопасное подключение к приложениям, пользователям и сетям по всему миру.
Connectivity cloud от Cloudflare предоставляет услуги SSE из сети на 335 городов, которая находится рядом с пользователями повсюду, позволяя вам:
Проверять больше типов контекста идентификации и проще вводить политики.
Блокировать больше угроз, используя качественные средства сбора и анализа информации об угрозах.
Улучшать мониторинг конфиденциальных данных, соблюдение нормативных требований к безопасности и удобство использования.
Расширять развернутую систему благодаря нашей гибкой архитектуре и проверке в один проход.
Компания Conrad Electronic слишком полагалась на рискованное VPN-соединение и трудоемкие службы безопасности. В ответ на это они приняли службу безопасности Zero Trust от Cloudflare и использовали ее в сочетании с Terraform для автоматизации рабочих процессов безопасности.
Теперь они отказались от 1000 дорогостоящих VPN-лицензий и реагируют на угрозы гораздо быстрее, чем раньше.
Убедитесь, что весь входящий и исходящий трафик вашего бизнеса проверен и авторизован. Проверяйте динамический контекст, пр�именяя принцип «никогда не доверять и всегда проверять» к каждому запросу.
Применяйте правила запрета по умолчанию и Zero Trust для пользователей, получающих доступ.
Защита от Интернет-угроз и утечек данных — без снижения производительности.