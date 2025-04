Copiar o link do artigo

O que é um gerador de site estático?

Um gerador de site estático é uma ferramenta que gera um site HTML estático completo com base em dados brutos e um conjunto de modelos. Essencialmente, um gerador de site estático automatiza a tarefa de codificar páginas HTML individuais e deixa essas páginas prontas para serem exibidas aos usuários com antecedência. Como essas páginas HTML são pré-criadas, elas podem ser carregadas muito rapidamente nos navegadores dos usuários.

Os geradores de sites estáticos são uma alternativa aos sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) — outro tipo de ferramenta para gerenciar conteúdo da web, gerar páginas web e implementar modelos. (Um modelo é um formato reutilizável para conteúdo da web; os desenvolvedores usam modelos para evitar escrever a mesma formatação repetidamente.) Os geradores de sites estáticos normalmente fazem parte de uma abordagem de desenvolvimento da web, o JAMstack.

O que é um site estático?

Um site estático é composto de uma ou mais páginas HTML que são carregadas sempre da mesma maneira. Os sites estáticos contrastam com os sites dinâmicos, que carregam de forma diferente com base em qualquer número de entradas de dados alteradas, como a localização do usuário, a hora do dia ou as ações do usuário. Enquanto as páginas web estáticas são arquivos HTML simples que podem ser carregados rapidamente, as páginas web dinâmicas exigem a execução de código JavaScript no navegador para serem renderizadas.

Qual é a diferença entre um gerador de site estático e um CMS?

No início da internet, os sites eram armazenados como sites HTML estáticos, com todas as páginas dispostas e codificadas antecipadamente. Isso era ineficiente porque exigia que os desenvolvedores codificassem cada página web manualmente.

Os sistemas de gerenciamento de conteúdo (CMS) surgiram como uma maneira de os desenvolvedores evitarem toda essa configuração manual. Em vez de codificar as páginas antecipadamente, o conteúdo é armazenado em um banco de dados CMS e, quando um usuário solicita uma página, o servidor faz o seguinte:

Consulta o banco de dados em busca do conteúdo correto Identifica o modelo no qual o conteúdo se encaixará Gera a página Exibe a página para o usuário

O conteúdo do CMS deve caber em um dos campos oferecidos pelo banco de dados do CMS, mas, desde que o faça, deve sempre aparecer em seu devido lugar no site.

Um gerador de site estático é uma harmonização entre essas duas abordagens. Como um CMS, ele permite que os desenvolvedores usem modelos e gerem páginas web automaticamente — mas faz isso com antecedência, em vez de responder a uma solicitação do usuário. Isso torna a desempenho do site mais rápida, porque as páginas da web ficam instantaneamente prontas para serem exibidas aos usuários finais. Também oferece maior customização aos desenvolvedores, pois não eles não ficam limitados pelos campos do banco de dados oferecidos pelo CMS.

Quais são os prós e contras de usar um gerador de site estático?

Prós

Performance: como os geradores de sites estáticos criam páginas da web com antecedência em vez de sob demanda (como com um CMS), as páginas da web são carregadas um pouco mais rapidamente nos navegadores dos usuários.

como os geradores de sites estáticos criam páginas da web com antecedência em vez de sob demanda (como com um CMS), as páginas da web são carregadas um pouco mais rapidamente nos navegadores dos usuários. Customização: os desenvolvedores podem criar qualquer modelo que quiserem. Eles não ficam limitados pelos campos fornecidos por um CMS, nem pelos modelos internos de um CMS.

os desenvolvedores podem criar qualquer modelo que quiserem. Eles não ficam limitados pelos campos fornecidos por um CMS, nem pelos modelos internos de um CMS. Back-end mais leve: os sites estáticos são leves e não exigem tantos códigos para serem executados no lado do servidor, enquanto os sites baseados em CMS consultam constantemente o lado do servidor para obter conteúdo.

Contras

Poucos ou nenhum modelo pré-criado: o lado negativo da personalização ilimitada é que pode levar mais tempo para começar. Muitos geradores de sites estáticos não vêm com modelos e os desenvolvedores terão que gastar muito tempo construindo-os a partir do zero no início.

o lado negativo da personalização ilimitada é que pode levar mais tempo para começar. Muitos geradores de sites estáticos não vêm com modelos e os desenvolvedores terão que gastar muito tempo construindo-os a partir do zero no início. Sem interface amigável: é mais difícil para usuários que não são desenvolvedores publicar conteúdo usando um gerador de site estático. Não há interface CMS, e trabalhar com dados não formatados pode ser intimidante para os usuários. Além disso, o suporte a desenvolvedores é frequentemente necessário para fazer atualizações do site.

Como o JAMstack se relaciona com os geradores de sítios estáticos?

JAMstack (JAM significa "JavaScript, APIs, Markup") é uma metodologia para a criação eficiente de aplicativos web leves e de performance rápida. Os aplicativos JAMstack são estáticos, com APIs usadas para qualquer funcionalidade de back-end. Os geradores de sites estáticos permitem que os desenvolvedores construam rapidamente um front-end de aplicativos JAMstack.

Como são utilizadas as estruturas de front-end com geradores de site estáticos?

Uma estrutura de front-end é uma coleção de arquivos e pastas de código pré-criado para ajudar no design e formatação de um site. As estruturas de front-end comuns incluem Bootstrap, React e Vue.js, embora existam muitas outras.

As estruturas de front-end são extremamente úteis quando os desenvolvedores estão construindo um site inicialmente. No entanto, as estruturas de front-end por si só não geram páginas web HTML, a menos que um desenvolvedor use ferramentas adicionais. Um gerador de site estático pode ser usado junto com uma estrutura para que um desenvolvedor obtenha rapidamente um site ou aplicativo totalmente projetado pronto para uso. A maioria dos geradores de sites estáticos permite que os desenvolvedores usem qualquer estrutura que desejarem.

O que é Markdown?

Markdown é uma linguagem de marcação simples e amplamente utilizada para formatação de texto. Muitos desenvolvedores de hoje preferem usar Markdown ao invés do HTML tradicional para codificar o conteúdo, e muitos geradores de sites estáticos são compatíveis com Markdown.

Quais são os geradores de sites estáticos mais comumente usados?

Muitos geradores de sites estáticos estão disponíveis para uso atualmente. Alguns importantes que podemos citar são:

Jekyll

Gatsby

Hugo

Next.js

Eleventy

O Cloudflare Pages está hospedado na Rede global Cloudflare, que está dentro de 100ms de 99% do mundo conectado à internet para entrega de conteúdo quase instantânea aos usuários finais. O Cloudflare Pages está incorporado nas funções sem servidor do Cloudflare Workers e permite que os desenvolvedores construam aplicativos web leves e escaláveis.

Saiba como implantar um site Jekyll, um site Gatsby, um site Hugo e muito mais com o Cloudflare Pages.