什么是静态网站生成器？

静态站点生成器可自动执行静态 HTML 网页的编码过程。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义静态网站生成器的作用
  • 静态网站生成器与 CMS 的对比
  • 探索使用静态网站生成器的优点和缺点

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什么是静态网站生成器？

静态网站生成器是一种基于原始数据和一组模板生成完整静态 HTML 网站的工具。从本质上讲，静态站点生成器自动完成对单个 HTML 页面进行编码的任务，并让这些页面提前准备好为用户提供服务。因为这些 HTML 页面是预先构建的，所以它们可以在用户的浏览器中非常快速地加载。

静态网站生成器是内容管理系统 (CMS) 的替代品，后者是另一种用于管理 Web 内容、生成网页和实施模板的工具。（模板是 Web 内容的可重用格式；开发人员使用模板来避免一遍又一遍地编写相同的格式。）静态站点生成器通常是 JAMstack Web 开发方法的一部分。

什么是静态网站？

静态网站由一个或多个 HTML 网页组成，这些网页每次都以相同的方式加载。静态网站与动态网站形成对比，动态网站根据一些不断变化的数据输入（例如用户的位置、一天中的时间或用户操作）进行不同的加载。静态网页是可以快速加载的简单 HTML 文件，而动态网页需要在浏览器中执行 JavaScript 代码才能呈现。

静态网站生成器和 CMS 之间有什么区别？

在互联网的早期，网站被存储为静态 HTML 站点，所有网页都预先布局和硬编码。这是低效的，因为它需要开发人员手动编码每个网页。

内容管理系统 (CMS) 的出现让开发人员能够避免所有这些手动设置。内容存储在 CMS 数据库中，而不是提前对页面进行编码，当用户请求页面时，服务器会执行以下操作：

  1. 查询数据库，寻找正确的内容
  2. 识别该内容将适合的模板
  3. 生成页面
  4. 向用户提供页面

CMS 中的内容必须适合 CMS 数据库提供的字段之一，但只要符合要求，它就应该每次都出现在网站上的适当位置。

静态站点生成器是这两种方法的折衷方案。与 CMS 一样，它允许开发人员使用模板并自动生成网页——但它会提前完成后者，而不是响应用户的请求。这可以提高网站性能，因为网页可以立即交付给最终用户。它还为开发人员提供了更大的定制能力，因为他们不受 CMS 提供的数据库字段的限制。

使用静态站点生成器有哪些优缺点？

优点

  • 性能：因为静态站点生成器提前而不是按需（比如使用 CMS）创建网页，所以网页在用户浏览器中的加载速度稍快。
  • 定制：开发人员可以创建他们想要的任何模板。它们不受 CMS 提供的字段限制，也不受 CMS 内置模板的限制。
  • 更轻的后台：静态网站是轻量级的，不需要在服务器端运行那么多代码，而基于 CMS 的网站会不断地向服务器端查询内容。

缺点

  • 很少或没有预制模板：无限定制的缺点是可能需要更长的时间才能开始。许多静态网站生成器不附带模板，开发人员一开始要花很多时间从头开始建立模板。
  • 没有用户友好的界面：非开发人员用户更难使用静态站点生成器发布内容。没有 CMS 界面，处理未格式化的原始数据可能会让用户望而生畏。此外，进行网站更新通常需要开发人员支持。

JAMstack 与静态网站生成器有何关系？

JAMstack（JAM 代表“JavaScript、APIs、Markup”）是一种有效创建轻量级、快速执行的 Web 应用程序的方法。JAMstack 应用程序是静态的，API 用于任何后端功能。静态站点生成器使开发人员能够快速构建 JAMstack 应用程序前端。

前端框架如何与静态网站生成器搭配使用？

前端框架是预构建代码的文件和文件夹集合，用于帮助设计和格式化网站。常见的前端框架包括 Bootstrap、React 和 Vue.js，但还有很多其他框架。

当开发人员最初构建网站时，前端框架非常有用。但是，除非开发人员使用其他工具，否则前端框架本身不会生成 HTML 网页。静态站点生成器可以与开发人员的框架一起使用，以快速获得完全设计好的网站或应用程序以供使用。大多数静态站点生成器允许开发人员使用他们想要的任何框架。

什么是 Markdown？

Markdown 是一种广泛使用的简单标记语言，用于格式化文本。如今，许多开发人员在编写内容时更喜欢使用 Markdown 而非传统的 HTML，且许多静态站点生成器都支持 Markdown。

有哪些常用的静态网站生成器？

如今有许多静态站点生成器可供使用，需要了解的一些重要生成器包括：

  • Jekyll
  • Gatsby
  • Hugo
  • Next.js
  • Eleventy

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