什麼是靜態網站生成器？

靜態網站生成器可以自動執行編碼靜態 HTML 網頁的過程。
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靜態網站產生器是一種基於未經處理資料和一組範本產生完整靜態 HTML 網站的工具。從本質上講，靜態網站產生器自動完成對單個 HTML 頁面進行編碼的任務，並讓這些頁面提前準備好為使用者提供服務。因為這些 HTML 頁面是預先構建的，所以它們可以在使用者的瀏覽器中非常快速地載入。
靜態網站產生器是內容管理系統 (CMS) 的替代品，後者是另一種用於管理 Web 內容、產生網頁和實作範本的工具。（範本是 Web 內容的可重用格式；開發人員使用範本來避免一遍又一遍地編寫相同的格式。）靜態網站產生器通常是 JAMstack Web 開發方法的一部分。
靜態網站由一個或多個 HTML 網頁組成，這些網頁每次都以相同的方式載入。靜態網站與動態網站形成對比，動態網站根據一些不斷變化的資料輸入（例如使用者的位置、一天中的時間或使用者動作）進行不同的載入。靜態網頁是可以快速載入的簡單 HTML 檔案，而動態網頁需要在瀏覽器中執行 JavaScript 程式碼才能呈現。
在網際網路的早期，網站被儲存為靜態 HTML 網站，所有網頁都預先配置和硬編碼。這是低效的，因為它需要開發人員手動編碼每個網頁。
內容管理系統 (CMS) 的出現讓開發人員能夠避免所有這些手動設定。內容儲存在 CMS 資料庫中，而不是提前對頁面進行編碼，當使用者請求頁面時，伺服器會執行以下操作：
CMS 中的內容必須適合 CMS 資料庫提供的欄位之一，但只要符合要求，它就應該每次都出現在網站上的適當位置。
靜態網站產生器是這兩種方法的折衷方案。與 CMS 一樣，它允許開發人員使用範本並自動產生網頁——但它會提前完成後者，而不是回應使用者的請求。這可以提高網站效能，因為網頁可以立即交付給終端使用者。它還為開發人員提供了更大的自訂能力，因為他們不受 CMS 提供的資料庫欄位的限制。
JAMstack（JAM 代表「JavaScript、APIs、Markup」）是一種有效建立輕量型、快速執行的 Web 應用程式的方法。JAMstack 應用程式是靜態的，採用 API 用於任何後端功能。靜態網站產生器使開發人員能夠快速構建 JAMstack 應用程式前端。
前端框架是預先構建程式碼的檔案和資料夾集合，用於協助設計和格式化網站。常見的前端框架包括 Bootstrap、React 和 Vue.js，但還有很多其他框架。
當開發人員最初構建網站時，前端框架非常有用。但是，除非開發人員使用其他工具，否則前端框架本身不會產生 HTML 網頁。靜態網站產生器可以與開發人員的框架一起使用，以快速獲得完全設計好的網站或應用程式以供使用。大多數靜態網站產生器允許開發人員使用他們想要的任何框架。
Markdown 是一種廣泛使用的簡單標記語言，用於格式化文字。如今，許多開發人員在編寫內容時更喜歡使用 Markdown 而非傳統的 HTML，且許多靜態網站產生器都支援 Markdown。
如今有許多靜態網站產生器可供使用，需要瞭解的一些重要產生器包括：
Cloudflare Pages 託管在 Cloudflare 全球網路上，該網路可以在 100 毫秒內連接到全球 99% 的網際網路，可以近乎即時地將內容交付給終端使用者。Cloudflare Pages 建立在 Cloudflare Workers 無伺服器功能的基礎之上，使開發人員能夠構建輕量型、可擴展的 Web 應用程式。