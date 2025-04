Copiar o link do artigo

O desempenho na web é um termo abrangente para a qualidade mensurável e percebida da experiência do usuário em um site, com ênfase particular na velocidade e confiabilidade da página.

Os desenvolvedores e proprietários de sites podem adotar várias medidas para melhorar o desempenho do site. Essas medidas incluem a otimização de fatores de design da web, como tamanhos de imagem, formatação de código e uso de script externo, juntamente com a escolha de bons provedores de hospedagem, armazenamento em cache de conteúdo e balanceamento de carga.

Quando as páginas web carregam de forma mais rápida e confiável, elas não apenas oferecem uma melhor experiência do usuário, mas também tendem a ter uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa orgânica, são mais visíveis para os possíveis visitantes e, muitas vezes, apresentam taxas de conversão mais altas.

Como testar o desempenho do site

A primeira medida essencial para melhorar o desempenho de um site é medir seu desempenho atual. Diversos fatores determinam como os usuários (e outras partes) percebem a velocidade e a confiabilidade de um site, e a medição desses fatores é a única maneira de saber quais ações promoverão mais melhorias.

Existem várias ferramentas gratuitas para medições de desempenho, incluindo o Google Lighthouse (disponível no pacote DevTools do navegador Google Chrome ) e o Cloudflare Observatory (disponível para qualquer usuário da Cloudflare em seu painel).

O que os proprietários de sites devem avaliar com essas ferramentas? Um bom ponto de partida é o Core Web Vitals, um conjunto de três métricas que medem aspectos importantes do desempenho na web :

Largest Contentful Paint mede a rapidez com que o maior elemento em uma página é carregado

Além de fornecer sinais valiosos de experiência do usuário, melhorar os Core Web Vitals de uma página pode fazer com que ela tenha uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa orgânica do Google.

Outras métricas importantes a serem avaliadas incluem o tempo decorrido até o primeiro byte (com que rapidez uma página começa a carregar), a velocidade da pesquisa de DNS (com que rapidez o Domain Name Service de uma página traduz um nome de domínio em um endereço de IP) e o tempo até a interação (com que rapidez um usuário pode interagir com uma página).

Para ver como a medição dessas métricas pode se traduzir em ação, considere os exemplos a seguir:

Uma página web com um Largest Contentful Paint lento está demorando muito para mostrar aos usuários seu maior componente. O proprietário da página web poderia investigar se algum código desnecessário está sendo carregado antes desse componente e considerar a possibilidade de remover esse código.

Uma página web com um tempo decorrido até o primeiro byte lento está demorando muito para recuperar os recursos do site de seu servidor de origem.O proprietário da página web poderia investigar os tempos de resposta do provedor de DNS e do host do site, com o objetivo de reconfigurar ou substituir um ou ambos os serviços.

Como melhorar o desempenho do site

Embora não exista um modelo garantido para um bom desempenho na web, os proprietários de sites podem usar as seguintes práticas recomendadas para ajudar a aumentar a velocidade e a confiabilidade do site:

Otimizar imagens

As imagens geralmente levam mais tempo para carregar em um site, pois os arquivos de imagem tendem a ser maiores do que os arquivos HTML e CSS. Felizmente, o tempo de carregamento de imagem pode ser reduzido por meio da otimização de imagens, que normalmente envolve a redução da resolução e das dimensões e a compactação do próprio arquivo de imagem.

Limitar o número de solicitações HTTP

A maioria das páginas web exige que os navegadores façam várias solicitações HTTP para vários ativos na página, inclusive imagens, scripts e arquivos CSS. De fato, muitas páginas web exigem dezenas dessas solicitações. Cada solicitação resulta em uma viagem de ida e volta de e para o servidor que hospeda o recurso, o que pode aumentar o tempo total de carregamento de uma página web.

Devido a esses possíveis problemas, o número total de ativos que cada página precisa carregar deve ser reduzido ao mínimo. Um teste de velocidade deve ajudar a identificar quais solicitações HTTP estão consumindo mais tempo.

Usar o cache HTTP do navegador

O cache do navegador é um local de armazenamento temporário onde os navegadores salvam cópias de arquivos estáticos para que possam carregar páginas web visitadas recentemente com mais rapidez. Os desenvolvedores podem instruir os navegadores a armazenar em cache elementos de uma página web que não serão alterados com frequência. As instruções para o armazenamento em cache do navegador estão nos cabeçalhos das respostas HTTP do servidor de hospedagem. Isso reduz bastante a quantidade de dados que o servidor precisa transferir para o navegador, diminuindo o tempo de carregamento para usuários que visitam frequentemente determinadas páginas.

Remova o JavaScript de bloqueio de renderização desnecessário

As páginas web podem ter códigos desnecessários que são carregados antes do conteúdo mais importante da página, desacelerando o tempo total de carregamento. Isso é muito comum em sites grandes com muitos proprietários adicionando código e conteúdo de forma independente. Os proprietários de páginas web podem usar uma ferramenta de desempenho na web para identificar códigos desnecessários em páginas com baixo desempenho.

Limitar o uso de scripts externos

Todos os elementos de página web com script que são carregados de outro lugar, como sistemas de comentários externos, botões de CTA, plug-ins de CMS ou pop-ups de geração de leads, precisam ser carregados sempre que uma página for carregada.

Dependendo do tamanho do script, isso pode tornar a página web mais lenta ou fazer com que ela não seja carregada de uma só vez (isso é chamado de "saltar conteúdo" ou "mudança de layout" e pode ser especialmente frustrante para os usuários de dispositivos móveis, que geralmente precisam rolar a tela para ver a página inteira).

Limitar o uso de redirecionamento

Um redirecionamento é quando os visitantes de uma página web são encaminhados para uma página diferente. Os redirecionamentos adicionam algumas frações de segundo, ou às vezes até segundos inteiros, ao tempo de carregamento da página. Às vezes, os redirecionamentos são inevitáveis, mas podem ser usados em excesso e se acumular ao longo do tempo em sites maiores com vários proprietários. Os proprietários de sites devem instituir diretrizes claras sobre o uso de redirecionamentos e verificar periodicamente se há redirecionamentos desnecessários em páginas web importantes.

Minimizar arquivos CSS e JavaScript

Minificar o código significa remover tudo o que o computador não precisa para entender e executar o código, inclusive comentários de código, espaços em branco e pontos e vírgulas desnecessários. Isso torna os arquivos CSS e JavaScript um pouco menores para que sejam carregados mais rapidamente no navegador e ocupem menos largura de banda. Embora a minificação geralmente ofereça melhorias marginais de desempenho, ela ainda é uma prática recomendada importante.

Usar serviços de terceiros eficazes para funções importantes do site

Hospedagem: mesmo o site mais bem projetado será carregado lentamente se o servidor de origem responder lentamente às solicitações. Os proprietários de sites devem escolher um servidor com um tempo médio de resposta inferior a 200 ms e com um bom registro de confiabilidade.

DNS: o DNS é um sistema que traduz domínios (por exemplo, example.com) em endereços de IP, uma parte importante do processo de carregamento da página. Os proprietários de sites devem escolher serviços de DNS que forneçam resultados ("resolução") de forma rápida e confiável, em vez de depender do DNS de seu host.

Fazer armazenamento em cache: quanto mais próximo o conteúdo do site estiver das pessoas que o solicitam, mais rápido elas poderão recebê-lo. Os proprietários de sites devem usar uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) para armazenar em cache o conteúdo da web em vários locais do mundo, de modo que as solicitações dos usuários não precisem viajar centenas ou milhares de quilômetros (e por muitas redes autônomas) para chegar ao servidor de origem do site.

Segurança cibernética: ataques DDoS, bots maliciosos e outros ataques cibernéticos podem prejudicar o desempenho de um site. Esse tópico é muito amplo para ser abordado em detalhes aqui, mas os proprietários de sites devem escolher um provedor de segurança de aplicativos web que filtre o tráfego malicioso sem reduzir a velocidade do tráfego legítimo.

Como a Cloudflare ajuda a melhorar o desempenho na web

Cloudflare é uma plataforma global para segurança e desempenho na internet. A plataforma pode ajudar sites de qualquer tamanho e complexidade a melhorar seu desempenho, conectando-se a uma rede global de 335cidades.

Para sites pessoais e de pequenas empresas, a Cloudflare oferece planos gratuitos e de baixo custo que são ativados em minutos e incluem automaticamente aprimoramentos importantes para o desempenho do site:

Serviços de DNS de alto desempenho.

CDN

Otimização de imagens

Otimização de dispositivos móveis

Proteção contra ataques DDoS e ataques de bots maliciosos comuns.

Para grandes empresas, a Cloudflare também oferece serviços de desempenho de nível empresarial que funcionam com qualquer tipo de aplicativo ou infraestrutura web.