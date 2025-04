O que é balanceamento de carga em nuvem? | LBaaS

Copiar o link do artigo

O que é balanceamento de carga em nuvem?

O balanceamento de carga em nuvem é um serviço de balanceamento de carga baseado em software que distribui o tráfego entre vários servidores em nuvem. Assim como os balanceadores de carga de hardware, os balanceadores de carga em nuvem são projetados para gerenciar grandes cargas de trabalho para que nenhum servidor fique sobrecarregado com solicitações, o que pode aumentar a latência e causar tempo de inatividade.

Muitos provedores de nuvem permitem que os clientes aluguem serviços de balanceamento de carga conforme a necessidade, em vez de configurar e manter dispositivos dedicados no local para rotear seu tráfego por conta própria. Esse processo é frequentemente chamado de "balanceamento de carga como serviço" (LBaaS), embora o LBaaS também possa equilibrar cargas de trabalho entre servidores locais.

Como funciona o balanceamento de carga em nuvem?

O balanceamento de carga distribui o tráfego entre vários servidores para reduzir a latência e melhorar a disponibilidade e a confiabilidade do servidor. Quando implementado com sucesso, a carga de trabalho é compartilhada entre os servidores para otimizar a performance e evitar falhas no servidor. Diferentes técnicas de balanceamento de carga podem ser usadas para atingir esse objetivo: por exemplo, um balanceador de carga pode avaliar a carga do servidor ou a distância geográfica antes de decidir para onde direcionar o tráfego. Caso um servidor fique offline, o balanceador de carga redireciona o tráfego de entrada para outro servidor disponível em um processo chamado failover.

O balanceamento de carga baseado em nuvem, ou LBaaS, opera de maneira semelhante. No entanto, em vez de distribuir o tráfego em um cluster de servidores localizados em um único data center, ele equilibra as cargas de trabalho entre os servidores em um ambiente de nuvem, geralmente gerenciado por um único fornecedor de nuvem. (Os balanceadores de carga de nuvem híbrida e multinuvem, por outro lado, distribuem o tráfego entre vários provedores de nuvem).

Por que o balanceamento de carga é necessário para a computação em nuvem?

Para aplicativos hospedados na nuvem, o balanceamento de carga é um serviço essencial. Assim como os servidores individuais executados em um data center podem ficar sobrecarregados e falhar — causando latência significativa e possíveis interrupções para os usuários finais — os servidores executados na nuvem também podem.

Os dispositivos de balanceamento de carga de hardware não são apenas ineficientes no gerenciamento de tráfego em nuvem, mas também são frequentemente proibidos de serem executados em ambientes em nuvem gerenciados pelo fornecedor. Enquanto isso, os balanceadores de carga baseados em software podem ser executados em qualquer ambiente e local, tornando-os mais adequados para aplicativos e infraestrutura hospedados em nuvem.

Balanceamento de carga em nuvem regional X balanceamento de carga em servidor global

Os balanceadores de carga baseados em nuvem abrangem balanceadores de carga regionais e balanceadores de carga em servidor global (GSLB). Como o nome sugere, os balanceadores de carga regionais são projetados para reduzir a pressão sobre os serviços de computação em uma região específica ou rede localizada. Por outro lado, os balanceadores de carga globais podem balancear cargas de trabalho entre servidores em vários locais em todo o mundo, reduzindo consideravelmente a latência para o usuário final.

Quais são as vantagens de usar LBaaS?

Custos reduzidos: o LBaaS geralmente é mais barato do que os dispositivos de hardware e requer menos tempo, esforço e recursos internos para manter.

Escalabilidade: o LBaaS permite que os usuários dimensionem de forma rápida e fácil os serviços de balanceamento de carga para acomodar picos de tráfego, em vez de configurar manualmente a infraestrutura de balanceamento de carga física adicional para fazer isso.

Disponibilidade global: Com o GSLB, os usuários podem se conectar ao servidor geograficamente mais próximo a eles, minimizando a latência e garantindo alta disponibilidade mesmo quando um servidor estiver offline.

A Cloudflare oferece balanceamento de carga na nuvem?

O Balanceamento de Carga da Cloudflare é uma solução de balanceamento de carga baseada em nuvem que substitui o hardware de balanceamento de carga local. Ele é executado em uma Rede global que abrange mais de 200 cidades em todo o mundo, garantindo que o tráfego seja roteado de forma rápida e eficiente. Saiba mais sobre o Balanceamento de Carga da Cloudflare.