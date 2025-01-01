什麼是雲端負載平衡？| LBaaS

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什麼是雲端負載平衡？

雲端負載平衡是一種基於軟體的負載平衡服務，在多個雲端伺服器之間分配流量。與硬體負載平衡器一樣，雲端負載平衡器旨在用於管理大規模的工作負載，以便不會有任何一台伺服器被請求淹沒，後者可能會增加延遲並導致停機。

許多雲端提供者允許客戶根據需要租用負載平衡服務，而不是自己設定和維護專用的內部部署設備來路由其流量。這個過程通常被稱為「負載平衡即服務」(LBaaS)，LBaaS 也可以平衡內部部署伺服器之間的工作負載。

雲端負載平衡如何運作？

負載平衡在多個伺服器之間分配流量，以減少延遲並提高伺服器的可用性和可靠性。成功實作後，工作負載將在伺服器之間分擔，以最佳化效能並防止伺服器故障。可以使用不同的負載平衡技術來實現此目的：例如，負載平衡器可以在決定將流量引導到何處之前評估伺服器負載或地理距離。如果伺服器離線，負載平衡器會將傳入流量重新導向到另一個可用的伺服器，該過程稱為容錯移轉。

基於雲端的負載平衡 (LBaaS) 以類似的方式運作。但是，它不是在位於單個資料中心的伺服器叢集間分配流量，而是在通常由單個雲端廠商管理的雲端環境中平衡伺服器之間的工作負載。（與之相反，多雲端和混合雲端負載平衡器在多個雲端提供者之間分配流量。）

為什麼雲端運算需要負載平衡？

對於雲端託管的應用程式，負載平衡是一項必不可少的服務。正如在資料中心中執行的單個伺服器可能會不堪重負並出現故障，從而給終端使用者造成嚴重的延遲和潛在的中斷一樣，在雲端執行的伺服器也可能如此。

硬體負載平衡設備不僅在管理雲端中的流量方面效率低下，而且通常也被禁止在廠商管理的雲端環境中執行。同時，基於軟體的負載平衡器可以在任何環境和位置執行，使其更適合雲端託管的應用程式和基礎結構。

區域性雲端負載平衡與全球伺服器負載平衡

基於雲端的負載平衡器包括區域負載平衡器和全域伺服器負載平衡器 (GSLB)。顧名思義，區域負載平衡器旨在減少特定區域或本地網路內運算服務的壓力。另一方面，全域負載平衡器可以平衡全球多個位置的伺服器之間的工作負載，從而大大減少終端使用者的延遲。

使用 LBaaS 有什麼優勢？

降低成本：LBaaS 的成本通常比硬體設備低，維護所需的時間、精力和內部資源更少。

可擴展性：LBaaS 允許使用者快速、輕鬆地擴展負載平衡服務，以適應流量暴增，而不是手動設定額外的實體負載平衡基礎結構來實現。

全球可用性：藉助 GSLB，使用者可以連接到地理上離他們最近的伺服器，最大限度地減少延遲，即使伺服器離線時也可保證高可用性。

Cloudflare 是否提供雲端負載平衡？

CloudFlare 負載平衡是一種基於雲端的負載平衡解決方案，取代了內部部署負載平衡硬體。它在跨越全球 200 多個城市的全球網路上執行，確保快速有效地路由流量。瞭解有關 CloudFlare 負載平衡的更多資訊。