Qu'est-ce que l'équilibrage des charges dans le nuage ?

L'équilibrage de charge en nuage est un service d'équilibrage de charge basé sur un logiciel qui distribue le trafic entre plusieurs serveurs en nuage. À l'instar des équilibreurs de charge matériels, les équilibreurs de charge en nuage sont conçus pour gérer des charges de travail massives afin qu'aucun serveur ne soit submergé par les demandes, ce qui peut augmenter la latence et provoquer des temps d'arrêt.

De nombreux fournisseurs de services en nuage permettent aux clients de louer des services d'équilibrage de charge en fonction des besoins, plutôt que de configurer et de maintenir des appareils dédiés sur site pour acheminer eux-mêmes leur trafic. Ce processus est souvent appelé "load balancing-as-a-service" (LBaaS), bien que LBaaS puisse également équilibrer les charges de travail entre les serveurs sur site.

Comment fonctionne l'équilibrage des charges dans le nuage ?

L'équilibrage de charge répartit le trafic entre plusieurs serveurs afin de réduire la latence et d'améliorer la disponibilité et la fiabilité des serveurs. Lorsqu'elle est mise en œuvre avec succès, la charge de travail est partagée entre les serveurs afin d'optimiser les performances et d'éviter les pannes de serveur. Différentes techniques d'équilibrage de charge peuvent être utilisées pour atteindre cet objectif : par exemple, un équilibreur de charge peut évaluer la charge des serveurs ou la distance géographique avant de décider où diriger le trafic. Dans le cas où un serveur est hors ligne, l'équilibreur de charge redirige le trafic entrant vers un autre serveur disponible dans un processus appelé failover.

L'équilibrage de charge dans le nuage, ou LBaaS, fonctionne de manière similaire. Toutefois, au lieu de distribuer le trafic sur un groupe de serveurs situés dans un centre de données unique, il équilibre les charges de travail sur des serveurs dans un environnement en nuage, généralement géré par un seul fournisseur de nuage. (Les équilibreurs de charge multi-cloud et cloud hybride, en revanche, distribuent le trafic entre plusieurs fournisseurs de cloud).

Pourquoi l'équilibrage des charges est-il nécessaire pour le cloud computing ?

Pour les applications hébergées dans le nuage, l'équilibrage des charges est un service essentiel. Tout comme les serveurs individuels fonctionnant dans un centre de données peuvent être débordés et tomber en panne, ce qui entraîne une latence importante et des pannes potentielles pour les utilisateurs finaux, les serveurs fonctionnant dans le nuage peuvent eux aussi tomber en panne.

Les dispositifs matériels d'équilibrage de charge sont non seulement inefficaces pour gérer le trafic dans le nuage, mais il leur est souvent interdit de fonctionner dans les environnements de nuage gérés par les fournisseurs. Les équilibreurs de charge logiciels, quant à eux, peuvent fonctionner dans n'importe quel environnement et à n'importe quel endroit, ce qui les rend plus adaptés aux applications et infrastructures hébergées dans le nuage.

Équilibrage de la charge du nuage régional par rapport à l'équilibrage de la charge du serveur mondial

Les équilibreurs de charge basés sur le cloud englobent à la fois les équilibreurs de charge régionaux et les équilibreurs de charge de serveur global (GSLB) . Comme leur nom l'indique, les équilibreurs de charge régionaux sont conçus pour réduire la pression exercée sur les services informatiques dans une région spécifique ou un réseau localisé . En revanche, les équilibreurs de charge mondiaux peuvent équilibrer les charges de travail entre des serveurs situés à plusieurs endroits dans le monde, ce qui réduit considérablement la latence pour l'utilisateur final.

Quels sont les avantages de l'utilisation du FaaS ?

Coûts réduits : LBaaS est souvent moins coûteux que les appliances matérielles et sa maintenance nécessite moins de temps, d'efforts et de ressources internes.

Évolutivité : LBaaS permet aux utilisateurs de faire évoluer rapidement et facilement les services d'équilibrage de charge pour faire face aux pics de trafic, plutôt que de configurer manuellement une infrastructure physique d'équilibrage de charge supplémentaire.

Disponibilité globale : Avec GSLB, les utilisateurs peuvent se connecter au serveur qui est géographiquement le plus proche d'eux, ce qui minimise la latence et garantit une haute disponibilité même lorsqu'un serveur est mis hors ligne.

Cloudflare propose-t-il l'équilibrage des charges dans le nuage ?

Cloudflare Load Balancing est une solution d'équilibrage de charge basée sur le cloud qui remplace le matériel d'équilibrage de charge sur site. Elle fonctionne sur un réseau global qui s'étend sur plus de 200 villes dans le monde, garantissant un acheminement rapide et efficace du trafic. En savoir plus sur Cloudflare Load Balancing.