什么是云负载平衡？| LBaaS

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什么是云负载平衡？

云负载平衡是一种基于软件的负载平衡服务，在多个云服务器之间分配流量。与硬件负载平衡器一样，云负载平衡器旨在用于管理大规模的工作负载，以便不会有任何一台服务器被请求淹没，后者可能会增加延迟并导致停机。

许多云提供商允许客户根据需要租用负载平衡服务，而不是自己配置和维护专用的内部设备来路由其流量。这个过程通常被称为“负载平衡即服务”(LBaaS)，尽管 LBaaS 也可以平衡内部服务器之间的工作负载。

云负载平衡如何运作？

负载平衡在多个服务器之间分配流量，以减少延迟并提高服务器的可用性和可靠性。成功实施后，工作负载将在服务器之间分担，以优化性能并防止服务器故障。可以使用不同的负载平衡技术来实现此目的：例如，负载平衡器可以在决定将流量引导到何处之前评估服务器负载或地理距离。如果服务器脱机，负载平衡器会将传入流量重定向到另一个可用的服务器，该过程称为故障转移。

基于云的负载平衡 (LBaaS) 以类似的方式运行。但是，它不是在位于单个数据中心的服务器群集间分配流量，而是在通常由单个云供应商管理的云环境中平衡服务器之间的工作负载。（与之相反，多云和混合云负载平衡器在多个云提供商之间分配流量。）

为什么负载平衡对云计算来说是必要的？

对于云托管的应用程序，负载平衡是一项必不可少的服务。正如在数据中心中运行的单个服务器可能会不堪重负并出现故障，从而给最终用户造成严重的延迟和潜在的中断一样，在云中运行的服务器也可能如此。

硬件负载平衡设备不仅在管理云中的流量方面效率低下，而且通常也被禁止在供应商管理的云环境中运行。同时，基于软件的负载平衡器可以在任何环境和位置运行，使其更适合云托管的应用程序和基础设施。

区域云负载平衡与全局服务器负载平衡

基于云的负载平衡器包括区域负载平衡器和全局服务器负载平衡器 (GSLB)。顾名思义，区域负载平衡器旨在减少特定区域或本地网络内计算服务的压力。另一方面，全局负载平衡器可以平衡全球多个位置的服务器之间的工作负载，从而大大减少最终用户的延迟。

使用 LBaaS 有什么优势？

降低成本：LBaaS 通常比硬件设备的成本低，而且需要更少的时间、精力和内部资源来维护。

可扩展性：LBaaS 允许用户快速、轻松地扩展负载平衡服务，以适应流量高峰，而不是手动配置额外的物理负载平衡基础设施来实现。

全球可用性：通过 GSLB，用户可以连接到地理上离他们最近的服务器，最大限度地减少延迟，即使服务器脱机时也可保证高可用性。

Cloudflare 是否提供云负载平衡？

CloudFlare 负载平衡是一种基于云的负载平衡解决方案，取代了本地负载平衡硬件。它在跨越全球 200 多个城市的全球网络上运行，确保快速有效地路由流量。了解有关 CloudFlare 负载平衡的更多信息。